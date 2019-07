El Xerez CD firma a Borja Jiménez y la continuidad de David Narváez, en el aire

El delantero jerezano de 25 años Borja Jiménez Macías es el quinto fichaje del Xerez Club Deportivo para la próxima temporada después de los ya anunciados de Isi Jareño, Edu Brenes, Juanjo y Yeray, a los que hay que sumar las renovaciones de Dani Jurado, Juanma Aguilar, Isra, Alberto Piñero y Yeray Morales. Este último, que llegó en enero pasado procedente de El Torno, ha llegado a un acuerdo para seguir en la entidad xerecista este lunes.

El ya atacante azulino militó la pasada campaña en el Arcos, en el que jugó 38 partidos (21 de titular) y anotó cinco goles. Borja es un futbolista de zancada larga, velocidad y desborde que normalmente actúa en banda derecha, aunque también puede jugar a pierna cambiada e incluso de punta.

Con anterioridad, militó en las canteras tanto del Sevilla como del Cádiz y se formó en el Guadalcacín, del que pasó al Atlético Sanluqueño, donde coincidió con Dani Jurado.

Y si Borja Jiménez jugará la próxima temporada en el Xerez CD, no está tan clara la continuidad de David Narváez. El 'pichichi' del equipo la pasada temporada (anotó 10 goles) no está conforme con la oferta de renovación "a la baja" que le ha propuesto el club y las posturas están, ahora mismo, lejanas.

El delantero afirma que "tengo que mirar por el futuro de mi familia y la oferta del Xerez no es la que esperaba después de ser el máximo goleador del equipo. Me gustaría seguir porque no quiero volver a irme de la ciudad, voy a presentar mis condiciones. Tengo una oferta de un equipo de fuera y estoy abierto a estudiar todas las propuestas que me lleguen", asegura.