Juanca: "Lo positivo es cómo se ha repuesto el equipo tras perder en Utrera"

Juanca ya se entrena con sus compañeros tras superar una rotura fibrilar que le ha apartado de partidos importantes como en Utrera o en la Copa RFEF ante el Córdoba, aunque el centrocampista quiere ir poco a poco, se autodescarta para Lucena y espera regresar contra el Rota. "Esta vez vamos a tomar más precauciones a la hora de regresar porque las recaídas son peores, lo he podido comprobar".

En su vuelta a los entrenos realizó parte del trabajo y se retiró en la segunda mitad de la sesión: "He tenido buenas sensaciones, pero como digo, vamos a ir poco a poco. Tengo muchas ganas, quería completar todo el entrenamiento, pero no he podido así que a pensar en recuperarme bien para poder ayudar porque en la grada se sufre una barbaridad".

Desde fuera, el centrocampista ve al equipo "compitiendo bien en todos los partidos. Tuvimos el accidente en Utrera y es lo poco que se le puede reprochar al equipo, pero después nos hemos sabido reponer, le plantamos cara al Córdoba y ganamos al Ceuta B. Para mí, lo mejor que tenemos este año es que juegue quien juegue da la cara, todo el mundo está enchufado y eso es lo más positivo que saco".

El Xerez CD no conoce la victoria en sus cinco visitas al Ciudad de Lucena, aunque lo derrotó en la Copa RFAF. En casa, los de Fajardo están intratables, pero en Liga no conoce el triunfo: "Las estadísticas están para romperlas y esperemos que esta semana sea así. En Pozoblanco tuvimos ocasiones y no nos entró el balón, el único partido al que le podemos reprochar algo es el de Utrera, pero en la Copa RFAF jugamos fuera y dimos la cara y el equipo también ganó en Murcia y en Yecla. Alguna vez vamos a fallar, pero lo positivo es cómo nos hemos repuesto después de la derrota en Utrera".

El futbolista se ha marcado como objetivo estar disponible contra el Rota la próxima semana. "Si seguimos evolucionando así, espero estar la semana que viene, estamos cumpliendo los plazos previstos. Las cosas me estaban saliendo bien, pero las lesiones casi siempre llegan cuando estás en mejor momento. Me he concienciado en recuperar bien porque no quiero cometer el error de recaer".

Tres días después, los xerecistas jugarán el partido pendiente con el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino, al que tratarán de llegar lo más cerca posible: "Es muy importante no descolgarse, seguir ganando para llegar a ese partido lo más cerca de ellos, pero no hay que mirar sólo al Recre sino ir partido a partido porque estamos viendo que cualquiera te planta cara y te pone las cosas complicadas. Hay que ganar todos los domingos", explica.

Aún así, se trata de un encuentro que todos tienen marcado en rojo: "Es un partido bonito, a todo el mundo le gusta jugar esos partidos, pero igual que me hubiera gustado jugar el del Córdoba o en Murcia, al que llegué justito y pude jugar algo. A mí me gusta jugar todos los domingos, da igual el rival, pero es verdad que es un partido bonito".