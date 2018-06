Zamora dice no y David Narváez da el sí

Una de arena y otra de cal. David Zamora no continuará en el Xerez Club Deportivo, pero David Narváez dio el sí a Vicente Vargas y regresa al Xerez CD apenas cinco meses después de su salida al Arcos en el pasado mercado invernal. Vicente Vargas llevaba varios días esperando la respuesta del guardameta y la del delantero. Mientras que el portero ha decidido no continuar en la entidad azulina y sí aceptar la proposición de la UD Los Barrios, el delantero se reencontrará con su hermano Sergio varios años después. Así explicó Vargas la respuesta de Zamora. "Me ha comunicado que no va a estar con nosotros. Hemos apostado por él, lo hemos intentado hasta última hora. No es que se le diera un ultimátum, sino que por ser la persona que es y el portero que es, hemos estado esperando hasta que él lo ha dicho. En todo momento se le ha esperado y nos ha comunicado que prefiere irse a Los Barrios. Dentro de lo que el grupo inversor puede, y que ha sido bastante, se ha apostado por que se quedara aquí y ha preferido irse a Los Barrios. No ha podido ser a pesar de que se ha intentado hasta el último momento", asegurba ayer Vicente Vargas.

El director deportivo azulino también habló de David Narváez en la presentación de su hermano Sergio. Antes de que se confirmara la noticia (el club lo hizo público sobre las cinco de la tarde), Vargas ya era muy optimista.

Vargas también habló de lo que queda por traer. El director deportivo señaló que se va a centrar en la búsqueda de centrales y también, obviamente, en la contratación de un portero que supla a Zamora y que se decidirá en consenso con Juan Pedro Ramos.