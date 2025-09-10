Adiós del Xerez CD a la Copa RFEF (2-0)

Adiós a la Copa RFEF y a la posibilidad de clasificación para la Copa del Rey. El Xerez CD ha caído eliminado en 1/16 de final de la competición federativa perdiendo 2-0 en casa del Unión Molinense, un rival de inferior categoría que ha sabido aprovechar los errores del conjunto que dirige Diego Galiano. Los locales se adelantaron muy pronto en el marcador y sentenciaron en la segunda mitad con un nuevo gol a balón parado cuando los xerecistas habían tenido ocasiones para igualar la contienda.

El Deportivo realizó una mala primera mitad, sin ideas y sin apenas llegadas a la meta defendida de Hugo, y aunque mejoró en la segunda y tuvo ocasiones para empatar, un nuevo error en un saque de esquina le dejaba sin opciones de avanzar en una competición que clasifica para la Copa del Rey a sus semifinalistas.

Diego Galiano, que dejó a seis titulares de Puente Genil en Jerez, salió con un once muy diferente al que jugó de inicio en el Polinario y sólo repitieron los dos defensas centrales, Moi y Guille Campos. Santos fue titular en la portería y Mancheño y Leo Vázquez en los laterales. Ismael Gutiérrez y Bless formaron la medular, con Franco y Mati Castillo en las bandas, Hugo Díaz en la mediapunta y como punta de lanza Nané.

Golpe local

Los primeros minutos fueron de tanteo, Hugo se adelantó a Nané en un balón en profundidad y el Molinense tomaba ventaja a los 15 minutos de partido en su primera llegada a la portería de Santos rematando Feli un centro lateral desde la izquierda de Álex Martínez. Al filo de la media hora, el Deportivo pudo empatar en un remate de Mati Castillo que atrapaba Hugo. El disparo del xerecista no tenía ni mucha colocación ni fuerza y el portero local desbarató el peligro.

Nané, titular en Molina de Segura. / Xerez CD

Lo intentaba el equipo de Galiano, sin muchas ideas, intentando empatar la eliminatoria antes del descanso, pero era el equipo local el que llevaba peligro en cada aproximación al área xerecista ante un Deportivo que no daba con la tecla para hacer daño a un rival de inferior categoría.

Justo antes del descanso, el Xerez CD malgastó una clara oportunidad para establecer la igualada en una combinación entre Hugo Díaz y Mati Castillo. El centrocampista conectó con el extremo, quien lo intentó con un disparo que se marchaba junto al palo de Hugo. Acto seguido, clarísima oportunidad para los locales en un centro de Guerrero que no acertaron a rematar dos atacantes del Molinense.

Diego Galiano cambió el sistema a la vuelta de vestuarios dando entrada a Adri Rodríguez en lugar de Mancheño, pasando a jugar en el centro de la defensa junto a Moi y Guille Campos en el lateral derecho. Entre Mati Castillo y Bless tuvieron la primera ocasión para empatar el choque nada más comenzar la segunda mitad, pero el futbolista cedido por el Ceuta no acertó a aprovechar el rechace tras el disparo del extremo.

Aprieta el XCD

Dio claramente un paso adelante el Deportivo en el inicio de la segunda mitad y comenzó a merodear el área local a base de empuje y llegadas a balón parado. Se reclamó penalti a Nané en una acción en la que fue arrollado, pero el colegiado no apreciaba nada punible.

Hugo salvó el empate en un par de ocasiones.

La mejor ocasión del equipo azulino llegaba a los 65 minutos en un disparo lejano del recién ingresado Zelu que tocaba en un defensa y se marchaba pegado al palo a córner con el portero ya superado. El propio Zelu botaba el saque de esquina y un defensa sacaba bajo palos el remate de Moi cuando ya se cantaba el empate. Apretaba el Xerez CD y de nuevo pudo hacer el empate en un remate de Mati Castillo al que respondía Hugo con una gran intervención y al posterior rechace no llegaba Franco.

Otra vez a balón parado

Perdonó el Xerez CD el empate y en un saque de esquina, otra vez a balón parado, hacía el segundo el Molinense que prácticamente sentenciaba la eliminatoria. Samu remataba un córner para establecer el 2-0 aprovechando lo que es el talón de Aquiles de los azulinos. Un gol a balón parado supuso el 1-0 del Puente Genil días atrás y de nuevo de esta guisa encajaba el segundo, que se antojaba casi insalvabe pese a que Nané, instantes después, perdonaba el 2-1 que hubiera metido al Deportivo en la eliminatoria.