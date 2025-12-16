Adri Rodríguez, baja en el Xerez CD este sábado frente al Extremadura

Adri Rodríguez, centrocampista del Xerez CD que se vio obligado a abandonar el domingo el terreno de juego a los sesenta minutos en el partido frente al Atlético Malagueño en Chapín (1-0) tras un duro choque con Alfonso Rodríguez, se pierde el partido de este sábado (17:30) en el Francisco de la Hera frente al Extremadura. De este modo, ya no jugará más este 2025 y apretará para estar en el derbi frente al Xerez DFC del próximo 4 de enero ya de 2026.

El azulino se marchó de Chapín rumbo a la Clínica Beiman con una brecha en la ceja y un fuerte golpe en el hombro derecho. Los servicios médicos del Deportivo han facilitado ya el parte médico del jugador y detallan que "el golpe ocasionó en Adri una pequeña herida contusa en la zona frontal media izquierda, siendo necesaria la aplicación de tres puntos de sutura. En ningún momento se detectó compromiso neurológico, manteniéndose la exploración clínica dentro de parámetros normales".

Y, además, el parte aclara: "Tras la caída, sufrió un traumatismo en el hombro derecho que derivó en una luxación. La lesión fue inmovilizada en el propio estadio y posteriormente se procedió a su traslado a la Clínica Beiman para la realización inmediata de pruebas radiológicas, las cuales descartaron daño óseo. A continuación, se efectuó la reducción articular sin incidencias". En base a las conclusiones del informe, los servicios médicos "valorarán la fecha de regreso del jugador a los entrenamientos según evolucione su recuperación en un plazo comprendido de dos a tres semanas".

Adri, un jugador importante para el sistema de juego de Galiano, no está teniendo esta temporada suerte con las lesiones ni con las sanciones y se está perdiendo bastantes partidos. De hecho, el domingo regresaba a la titularidad después de reaparecer ante el UCAM tras cumplir un castigo de dos encuentros por su expulsión con roja directa frente al Lorca. Bless tendrá una nueva oportunidad para confirmar su buen momento, como ya demostró ante el Real Jaén en Chapín (1-0).

En la enfermería azulina continúa Jaime López, que evoluciona bastante bien de la rotura en la unión miotendinosa del gemelo interno de la pierna derecha que se produjo en el Pedro Garrido hace tres semanas. Josete ya tuvo minutos el domingo y Ricky Castro, que estaba en el banquillo y no llegó a jugar, también estará ya apto para la cita frente a los azulgranas.

El Deportivo, que ha regresado este martes al trabajo en Picadueñas tras descansar el lunes, tiene esta semana problemas con campos para entrenar por la resiembra del Pedro Garrido dado su pésimo estado y el club está buscando escenarios alternativos. Baraja las opciones de Montecastillo, Arcos y Costa Ballena, pero no es fácil debido a que los campos están recibiendo diferentes cuidados porque van a albergar concentraciones de equipos extranjeros.

El rival, en crisis

Mientras, el Extremadura afronta los momentos más delicados desde que comenzó la temporada, ya que ha pasado de liderar la tabla a bajar hasta la sexta plaza con 24 puntos, tres menos que el Xerez CD con 27. Su técnico Cisqui comienza a ser cuestionado y le están pasando factura los problemas en defensa. Esta jornada empató a dos ante la Minera en el Ángel Celdrán y los azulgranas mostraron sus debilidades atrás.

Encadena cinco jornadas sin sumar de tres y encaja goles evitables y en fallos imperdonables, como los dos recibidos ante la Minera, en un partido que no ganó pese a jugar en superioridad por la expulsión con roja directa de Kike Carrasco (76'). Es de los equipos que más goles hace, 23, pero también de los que más recibe, 21 y contará ante los azulinos con la baja de Tala, que vio la quinta amarilla. Lo normal es que su puesto lo ocupe Samu Hurtado, que será alta tras cumplir su sanción, o Fran Rosales, ya recuperado de su lesión y que ha renovado este martes por una campaña.