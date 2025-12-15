Guille Campos, el comodín de la defensa del Xerez CD

La versatilidad del sanluqueño Guille Campos, que tiene capacidad para ejercer tanto de central como de lateral derecho, le ha permitido convertirse en un comodín para Diego Galiano en la defensa del Xerez CD. Lo ha jugado casi todo y es de los futbolistas que más minutos acumulan. Las bajas importantes y prolongadas en esa línea -Ricky, Josete y Chacartgui se han perdido bastantes partidos- obligaron al técnico azulino a retocar sus planes y la baza de Campos ha sido una apuesta ganadora. Formando pareja con Moi en el centro ha cumplido con nota.

El lateral reconvertido a central llegó a la entidad azulina el pasado verano avalado por el técnico y por su rendimiento en el Antoniano a las órdenes del jerezano. Ante el Atlético Malagueño fue titular y mostró un buen nivel, igual que el resto de sus compañeros. Completaron un buen partido, pero solo se impusieron al colista por 1-0 y perdonaron la goleada.

Molestias en el cuádriceps

El xerecista, que terminó el partido con molestias en el cuádriceps y "espero que sea una sobrecarga", admite que "el resultado fue corto. Cualquier partido se te puede complicar si tú no aprovechas las ocasiones. Sabíamos que al filial del Málaga le gusta mucho jugar la pelota y, al final, si no aprovechas tus ocasiones, acabas sufriendo. Hicimos méritos para haber llegado a los últimos minutos sin tener que sufrir tanto. Te queda ahí el miedo ese de que nos pudiera suceder lo mismo que el día del Estepona, que nos quedamos sin premio al final, pero gracias a Dios sacó Ángel la falta, aguantamos bien y nos quedamos con los tres puntos".

Aunque el resultado fue corto y la incertidumbre por el 1-0 estuvo presente, el cuadro malagueño nunca dio la sensación de tener capacidad para superar al Deportivo y no generó demasiado. Guille lo argumenta: "Nosotros nos sentimos cómodos en bloque bajo, la verdad que estamos defendiendo muy bien y nos sentimos cómodos. Habíamos visto vídeos y sabíamos que cuando a ellos les roban el balón les costaba transitar hacia atrás. Tocaron mucho en la mitad del campo, pero ocasiones claras creo que tuvieron una en el primer tiempo con un pase atrás y la última falta o algún córner. Nosotros tuvimos cinco o seis claras mínimo y no las convertimos".

Guille Campos se dispone a golpear el balón en Chapín este domingo en presencia de Sarria. / Manuel Aranda

El mal estado del césped

El equipo se enfrentó a dos enemigos este domingo, al Atlético Malagueño y al césped de Chapín, que se encuentra en muy mal estado y "no ayuda. El campo está ya fatal y a eso hay que unir que el Pedro Garrido, que es el campo en el que entrenamos, también está regular. Esos factores no nos ayudan a realizar nuestro juego. Somos un equipo que quiere tener balón en muchas fases del partido y el campo nos ayuda".

Tras la derrota ante el UCAM (2-0) hace dos jornadas, el Xerez CD no podía fallar frente al último que además es el peor visitante, para seguir conservando en la tabla uno de los puestos de privilegio. Es tercero al finalizar la jornada 15ª con 27 puntos, pero la igualdad es máxima y las diferencias mínimas. El azulino lo tiene claro. "Nosotros nos exigimos siempre ganar cada partido, nuestra obligación es salir siempre al campo a ganar. La semana pasada hicimos una primera parte, por así decirlo, regulera, pero en el segundo tiempo nos merecimos un poquito más e incluso hubo un par de penaltis en los que el árbitro no ayudó. Esta semana sabíamos que el partido era superimportante para seguir ahí arriba metidos y hemos sacado los tres puntos para continuar en la lucha".

No hay enemigo fácil

Guille tiene experiencia en la categoría y recuerda que "ganar aquí es muy complicado, cualquier equipo te puede hacer daño, se ve en cada partido y en cada jornada, cualquier le gana a cualquiera, no hay ningún encuentro fácil. Nosotros vamos partido a partido, intentando sacar los tres puntos en cada uno de ellos y por ahora estamos bien ahí y nos va bien así".

La tercera plaza, eso sí, subraya que "ayuda a trabajar mejor, el ambiente es distinto. Al principio nos costó un poquito más adaptarnos, pero ahora el equipo está bien, está trabajando muy bien, cada jugador aporta lo máximo y eso es superimportante a nivel colectivo".

Su rol en el Deportivo está siendo importante, se muestra "contento" y le da igual jugar de lateral que de central, "estoy siempre a disposición del equipo, yo lo que quiero es jugar y lo hago donde me pida el míster y siempre intento hacerlo lo mejor posible".