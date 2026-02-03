Adri Rodríguez, capitán y centenario por méritos propios

Adri Rodríguez jugó el pasado domingo contra la Unión Deportiva Melilla su partido número 100 con el Xerez CD, motivo por el cual el club le obsequió con una camiseta conmemorativa antes del inicio del encuentro, recibiendo el cálido reconocimiento de la afición azulina. Juan Luis Gil y Jorge Garrido, presidente y vicepresidente del Deportivo, entregaron la casaca azul al mediocentro, que reaparecía después de dos partidos fuera, uno por lesión y otro por sanción.

El isleño ha jugado estos 100 primeros partidos con el Xerez CD en dos etapas. Llegó al Deportivo en la temporada 21/22 con Emilio Fajardo en el banquillo y un proyecto para ascender a Segunda Federación. El Xerez CD acabó tercero ese curso y disputó el play-off, cayendo en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona -donde juega este próximo fin de semana ante el titular de la instalación- contra el Ciudad de Lucena en la primera eliminatoria.

Ese curso, Adri Rodríguez disputó un total de 29 partidos con el Xerez CD, con un balance de 16 victorias, 5 empates y 8 derrotas, protagonizando un intento de salida en el mercado de invierno al Gerena, que quedó frustrado en el último momento. El futbolista se marchó la temporada siguiente al Sanluqueño, aunque no llegó a debutar con los verdiblancos y recaló finalmente en el equipo gerenense, pare regresar en la 23/24 al Deportivo bajo la tutela de Checa.

Con el sevillano en el banquillo, Adri fue fundamental en el equipo que lograba el ascenso a Segunda RFEF como campeón de Tercera. Jugó otros 29 encuentros con 15 triunfos, 10 empates y sólo cuatro derrotas, anotando además sus dos primeros goles como azulino: en Conil le daba los tres puntos a los derechistas y dos jornadas después volvía a marcar en la goleada (3-0) al Coria.

La pasada temporada, Adri volvió a ser el faro en la medular, se adaptó perfectamente a la categoría y jugó 26 encuentros, 25 en liga y el de Copa del Rey contra el Ceuta. El balance fue de 10 victorias, 7 empates y 9 derrotas. Este curso, el mediocentro acumula 16 encuentros con 9 triunfos, 2 empates y 5 derrotas, habiéndose perdido los partidos contra Estepona, Linares, Yeclano, Jaén, Águilas y Antoniano. Ha anotado dos goles, uno en el Nuevo Colombino que abría el marcador para el XCD frente al Recreativo (1-2) y el de la victoria en el derbi frente al Xerez DFC.

UN CLUB SELECTO

Adri Rodríguez se sumó el domingo al prestigioso club de los 100 partidos con el Xerez Club Deportivo, un club selecto en el que, con el isleño, hay ya 78 futbolistas. Los últimos en llegar a esta cifra han sido Pedro Carrión, ‘Chino’ Quirós, Alberto del Río, Joselito Vega o Isra Durán, y los primeros de la historia fueron Jiménez y Agar.

El isleño se une a Canito y Fali Montes, dos paisanos que también fueron centenarios

En medio, toda una lista de jugadores que han sido verdaderos buques insignias del club, empezando por Jesús Mendoza, el que más partidos acumula de la historia, Vicente Moreno (el segundo con más partidos), Juan Pedro Ramos, Emilio Viqueira, Carlos Rodríguez ‘Chicha’, Fernando Román, Paco Peña, Francisco Javier Cachorro, Julio Pineda, José María Mena, Dieguito, Paco Suárez, Antonio Torres, Miguel Ángel Rondán, Rafa Choquet, Selu o los desaparecidos Agustín Piñero o Acuña. Destacar que Adri se une al club isleño en el que ya están Canito (111 partidos) y Fali Montes (104).