El Xerez CD ya sabe el horario del partido ante el Linares

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado los horarios correspondientes a la jornada 23 del grupo IV de Segunda RFEF. El Xerez CD, que recibe en su feudo al Linares, jugará, como viene siendo habitual esta temporada, el domingo 15 de febrero a partir de las 18 horas.

Los azulinos recibirán a un equipo jiennense que no anda en su mejor momento y que ni siquiera el cambio de entrenador le ha servido para alejarse de la zona complicada. De hecho, ahora mismo está a sólo un punto del play-out que marca el Salern Puente Genil y a cuatro de la zona de descenso directo.

En la ida, el encuentro entre ambos equipos, disputado en el municipal de Linarejos, acabó con empate a dos en un duelo en el que la emoción y las alternativas en el marcador fueron una constante.