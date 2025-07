Adri Rodríguez: "Estamos en el Xerez y aquí nos van a pedir ganar todos los partidos"

Adri Rodríguez es uno de los capitanes del Xerez CD y veterano ya en el vestuario azulino, donde vive su cuarta temporada y la tercera consecutiva. El centrocampista isleño está 'sufriendo', como el resto de sus copañeros, los rigores de una pretemporada que se está haciendo dura, aunque llevadera porque Diego Galiano está introduciendo muchos conceptos tácticos que hay ir adquiriendo con el balón como protagonista. El mediocentro confía en hacer una buena temporada tanto en lo personal como en lo colectivo y aunque el objetivo de la entidad es pelear por el salto de categoría, Adri confiesa que prefiere ir "partido a partido".

El isleño, que cumplirá 31 años el próximo mes de septiembre, asegura que la pretemporada, "como todas, está siendo dura, muy cansado después de estos primeros días, pero hay que apretar ahora para poder después disfrutar en el campo durante la liga. Han venido muchos compañeros nuevos, conozco a varios de los que han firmado, y nos estamos conociendo, la pretemporada está para ir cogiendo color".

Físicamente, apunta que "ya estamos casi al cien por cien, no nos queda otra y más con Galiano", bromea. "La competencia en el centro del campo va a ser dura. Ya lo sufrí con mis compañeros el año pasado, tanto David como Ulloa y este año también hay compañeros muy buenos. Tenemos que poner las cosas difíciles para apretar y que el equipo sea mejor. Eso es fútbol".

El Deportivo por fin afronta esta última semana de julio sus dos primeros compromisos, el martes ante el Jerez Industrial y el viernes en Arcos. La plantilla está deseando reencontrarse con la afición y "además ya lo hemos comentado con los compañeros nuevos, estamos en el Xerez CD y aquí nos van a pedir ganar todos los partidos, tanto los amistosos como los de entrenamiento como los oficiales, claramente".

Galiano

Los primeros días también están siendo para conocer cómo trabaja el nuevo míster azulino, Diego Galiano. Adri explica que "tiene las ideas muy claras y eso es lo importante. Tiene los movimientos claros. Es verdad que llevamos pocos días, pero está intentando que cojamos rápido todo lo que él quiere plasmar en el campo". Y con respecto a si hay mejor plantilla o, al menos, más compensada, que la pasada campaña, no se quiere mojar mucho: "Eso no te lo puedo decir hasta el último partido de Liga, esto son resultados. Tú puedes tener muy buen equipo y no conseguir los objetivos. Lo que estoy viendo ahora es que tenemos mucha calidad. En banda, en la parte de arriba, en defensa también nos hemos reforzado muy bien. Pero ya te digo, eso lo dirá semana tras semana porque no tenemos una bola del futuro".

Objetivos

El Xerez CD ha dejado atrás el discurso de los 43 puntos y la permanencia para hablar sin tapujos de luchar por cotas altas, que incluyen la disputa del play-off y, por qué no, el ascenso directo. Pero el capitán azulino prefiere agarrarse al mensaje "del Cholo" y señala que "lo que tengo claro es que el fútbol es semana a semana. Haces un equipo de 50 millones de euros y te puede salir mal, y uno de 1.000 euros y te puede salir bien. El fútbol ya está inventado. Esto es así. Yo lo que le digo a los compañeros y lo que le digo a la gente que me pregunta es que hay que ir partido a partido. No somos Real Madrid pero vamos a intentar ganar todos los partidos".

Lo que es innegable es que el nivel del Grupo 4 se ha elevado con equipos como el Recreativo de Huelva, Melilla Extremadura, Jaén y Yeclano, además de los murcianos, ya de por sí fuertes. Adri, que tiene ya mucha mili, advierte de que "pueden sonar las trompetas y después no es lo que suena. Eso pasó con el San Fernando, que es una pena. El San Fernando sonaba como para jugar liguilla y al final descendió. Así que no nunca se sabe, es muy complicado, la temporada será muy difícil porque todos los equipos te van a competir. Creo que ya ha salido que va a desaparecer. Me duele porque es el equipo de mi ciudad y lo quiero mucho. Ahora hay un proyecto nuevo, se van a reforzar internamente, lo han cogido varias personas que quieren al San Fernando y van a tirar para arriba poco a poco. Si lo hacen bien, estará pronto en esta categoría".

Por último, lanza un mensaje a la afición. "Que sigan en pie y apoyándonos como lo hacen siempre. Que se ilusione y que esté en las buenas y sobre todo en las malas, como siempre están".