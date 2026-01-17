Adrián Hernández, técnico del Águilas: "¿Una final contra el Xerez? Es pronto para hablar de eso"

Adrián Hernández 'Patiyoso', técnico del líder Águilas, no cree que el choque contra el Xerez CD sea una final porque después quedarán 15 partidos más para enmendar posibles errores, pero sí admite que es "un partido importante porque ahora mismo es nuestro más inmediato perseguidor, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, un equipo muy coral, entre comillas, bastante similar a lo que somos nosotros en muchos aspectos, no en todos, con matices diferentes. Es un equipo difícil de meterle mano y a ver si somos capaces de encontrar sus deficiencias".

El técnico murciano, profesor de Economía y Periodismo, admite que los equipos de Galiano son "muy fuertes como locales, sus equipos son duros y difíciles de hincarle el diente. Ahora, además, como dispone de más presupuesto y de mejores jugadores, pues tiene la capacidad de sacar tanto fuera como en casa y de poder demostrar sus capacidades. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos, ver cuáles son sus puntos fuertes, pero sobre todo fijarnos en nosotros para poder hacerles daño".

Así, Hernández apunta que su equipo debe estar "junto, cosa que no pasó el día del UCAM, fuimos un equipo con muchísimas distancias entre líneas. Debemos ser un equipo que esté junto y que interprete bien los momentos del partido, que sepa sufrir cuando toque y que sepa dominar cuando toque. Todo esto se resume en concentración y estimación de los momentos oportunos dentro de un partido. Creo que ahí es donde están nuestros momentos de mejora y creo que lo vamos a lograr".

Lo que sí reconoce es que "estamos demostrando que somos un equipo fiable, que podemos perder, podemos empatar, pero que somos un equipo fiable, sobre todo en cuanto a los términos de juego. Me remito a la peor primera parte que fue contra el UCAM, pero es que en la segunda nos rehacemos y no empatamos de milagro. Pero lo normal hubiera sido el empate. Quiero decir con esto que somos un equipo fiable, que cuando tiene adversidades ahora sí somos capaces de sobreponernos y lucharlo para ser lo que queremos ser y eso es lo que más me gusta del equipo".