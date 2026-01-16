El Águilas, rival este domingo del Xerez CD, firma al segundo máximo goleador del grupo

El Águilas, líder del Grupo 4 de Segunda RFEF y rival este domingo del Xerez CD en Chapín, cuenta en sus filas con el máximo artillero del grupo, Chris Martínez, autor de 10 goles este curso, y ahora se ha reforzado con el segundo máximo goleador, el balear Javier Castedo, hasta ahora futbolista del CD Estepona.

El delantero de 28 años regresa al equipo en el que militó la pasada temporada y con el que logró ocho tantos, quedándose a dos de los 10 que firmó hace dos campañas en el Andratx. Este curso, Castedo firmaba en el Estepona y tenía un gran arranque firmando seis dianas en las diez primeras jornadas de liga, incluyendo el gol de la victoria de su equipo en Chapín frente al Xerez CD, al que se enfrentará de nuevo este domingo.

De hecho, Chapín se le da francamente bien, ya que la temporada pasada también marcó el gol de la victoria del Águilas frente al Xerez DFC y que provocó la destitución del técnico David Sánchez.

Javi Castedo inició esta liga la serie de goles en la primera jornada anotando el único de su equipo frente al Linares y marcaba consecutivamente en las jornadas cuarta (al Xerez CD), quinta (al Jaén) y sexta (al Malagueño). Sus dos últimos tantos fueron en las derrotas frente al Lorca Deportiva y Extremdura.

Por otro lado, el club murciano ha anunciado la baja del jugador coreano Hyeon-Jun-Park, futbolista pretendido por el Xerez CD la pasada temporada.