Épica remontada del Deportivo en el descuento (1-2)

Hay partidos que pueden marcar el devenir de un campeonato, un punto de inflexión, un antes y un después. Y eso es lo que ha sucedido este domingo en el Anexo de los Juegos Meditérraneos de Almería, donde el Xerez CD ha conseguido una épica remontada frente al filial almeriense. Dos goles en el tiempo de descuento de Jaime López y Nané han dado los tres puntos a un Deportivo que sufrió el 1-0 apenas comenzado el encuentro, dominó todo el partido sin apenas crear ocasiones y que, a la épica, le daba la vuelta al resultado en las dos últimas acciones del choque. No dejó de creer el cuadro de Diego Galiano a pesar de que parecía que no tenía el día de cara, lo intentó hasta el final y encontró el premio gordo sin esconder que al equipo le costó un mundo superar a un rival en puesto de descenso. La suerte se persigue, como reza el lema de la campaña de abonos del club y los azulinos rompen la racha de derrotas consecutivas a domicilio cuando parecía que iba a caer la tercera.

Los mismos del derbi

Diego Galiano no hizo cambios con respecto al once inicial que se enfrentó al Xerez DFC en el derbi. El equipo funcionó a las mil maravillas, sobre todo en la primera mitad, y decidió no tocar un ápice por lo que repitió alineación y esquema. De este modo, De la Calzada estuvo una semana más defendiendo el arco azulino, la línea de cuatro la formaron Javi Rodríguez y Chacartegui en las bandas y Moisés y Josete en el centro; la medular con Adri Rodríguez como faro y Charaf e Isma Gutiérrez jugando con más libertad, con Mati por la derecha y Ricky por la izquierda y arriba Zelu.

Jarro de agua fría: 1-0 (2')

No habían pasado dos minutos y en la primera llegada de los locales se adelantaba el Almería B poniendo el 1-0 en el marcador. El exxerecista Taufek inició una contra, cedió a Alberto por la izquierda, este centraba al área donde Hou recogía el balón, se revolvía ante la pasmosa pasividad de la defensa azulina y con la zurda batía a De la Calzada, que no estaba bien colocado. Respondió el XCD un par de minutos después con una jugada de Mati Castillo, pase a Ismael Gutiérrez y el centrocampista lanzaba por encima del larguero tras tocar la pelota en un defensa almeriense.

Charaf conduce el balón en un lance del encuentro. / jaime benítez

En una falta similar a la que dio el tanto de la victoria frente al Xerez DFC, Moi remataba de cabeza el centro de Zelu, pero en esta ocasión el balón no cogía portería en el segundo acercamiento de los xerecistas, que se hacían con el dominio del balón mientras que el filial indálico buscaba salir a la contra para sorprender de nuevo a la defensa visitante. Insistía el XCD por la banda derecha de Mati Castillo, único estilete de los jerezanos en un primer cuarto de hora marcado por el tempranero tanto de Hou.

Mati, al palo

A la media hora, el Xerez CD pudo empatar en un saque de esquina en corto y centrochut de Mati Castillo que el meta almeriense, en su afán por despejar se lanzaba al suelo, no atrapaba y el balón se estrellaba en el palo izquierdo de su portería. Por insistencia y dominio, el equipo de Galiano se merecía el empate, tenía el control del juego y llevaba el esférico a ambas bandas, pero la defensa local se mostraba segura y desbarataba los centros laterales de un Deportivo que jugaba sin delantero centro puro. Mati era el jugador más peligroso del Deportivo y estaba en todos sitios. En un córner despejado de puños por Jesús el balón le caía a la pierna mala y con la izquierda no engatillaba bien y el disparo se marchaba desviado.

Zelu marca una jugada de estrategia. / jaime benítez

La primera parte moría con un Xerez CD dominador y volcado en ataque, jugando quizá demasiado al pie y con un ritmo parsimonioso por momentos, pero mereciendo la igualada y pagando muy cara la desaplicación defensiva que a los dos minutos suponía el 1-0 para el filial almeriense en su única llegada a la meta de Ángel de la Calzada.

Franco por Javi

Galiano introdujo un cambio en el descanso, dejaba a Javi Rodríguez en la caseta y entraba por el lateral derecho Franco Júnior, que se colocaba en la banda derecha, pasaba Mati Castillo a la izquierda y Ricky bajaba a la defensa. Una variante más ofensiva para buscar el empate ante un Almería B que aprovechó su oportunidad a los dos minutos y se dedicó a defender a partir de entonces.

Dio un pasito adelante el Almería B en estos primeros minutos de la segunda parte, aunque rápidamente el Deportivo regresaba al control del encuentro. Isma Gutiérrez, en una internada por la derecha, ponía el balón en el punto de penalti por donde andaba Zelu, pero un defensa cortaba el pase que llevaba mucho peligro. Entre Marsu y Joan hilvanaron una buena jugada que Íker Burgos remataba en la frontal, marchándose el balón muy cerca del palo izquierdo de De la Calzada. La respuesta fue muy clara para el Xerez CD en un saque de esquina al seghundo palo por donde aparecía Moisés para rematar de cabeza, haciéndose con el balón Jesús López en la primera intervención del meta local, que hasta entonces no había tenido apenas trabajo.

Dominio sin ocasiones

Introdujo Galiano un movimiento táctico situando a Franco como hombre más adelantado, pasando Mati y Zelu a los interiores y dando más recorrido a Chacartegui y Ricky para acumular más jugadores en el área local. Esta variante duró poco porque en el 67' Nané entraba por Zelu y Franco volvía a la banda derecha. El Deportivo seguía controlando el balón, pero el ritmo era lentísimo y así era complicado sorprender a la defensa almeriense.

Se salva el XCD

Un despeje a banda de Josete y el saque rápido del Almería B provocó una contra letal de los locales que no acabó en el 2-0 de milagro. Marciano habilitaba a Asirón, que se quedaba ante De la Calzada y su lanzamiento se estrellaba en el palo izquierdo, llegándole el esférico al meta azulino, a quien sonrió la suerte. Hugo Díaz también entraba al campo por un Chacartegui que apenas subió por la banda izquierda, pasando Ricky al otro lateral y dejándole todo el flanco derecho a Franco.

Se guardó un minuto de silencio en memoria de Pepe Ballesteros, de Venta Esteban. / jaime benítez

Pero el Deportivo no encontraba la fórmula y se desesperaba, por lo que Galiano quemaba todas las naves dando entrada a Moussa por Adri Rodríguez y a Jaime López por Mati Castillo. Entraba el partido en su recta final y no se le veía capaz al Xerez CD de perforar la meta de Jesús López. Los azulinos acumulaban jugadores por delante del balón, pero no creaban ocasiones a pesar del dominio territorial para desesperación de los aficionados que se pegaron la paliza de viajar hasta la localidad almeriense y que no adivinaban lo que estaba por venir.

La locura en el descuento

Un disparo de Moussa que se marchó junto al palo derecho y un remate de cabeza que sacaba un defensa sobre la línea pudieron significar el empate, que por fin llegaba en el minuto 91 aprovechando Jaime López un balón suelto en el área que peleó Ricky. El atacante sevillano no falló ante Jesús López y establecía la igualada con dos minutos más por delante por jugar. Y lo que son las cosas, el Deportivo completaba la remontada sobre la bocina tras un centro de Ricky al segundo palo que Jaime López devolvía al corazón del área y allí aparecía Nané para, de cabeza, anotar el gol de un agónico triunfo.