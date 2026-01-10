El Xerez CD necesita dar otro paso adelante ante un Almería B en descenso

El Xerez CD abre la segunda vuelta de la liga midiéndose a partir de las doce del mediodía al Almería B en el Anexo de Los Juegos del Mediterráneo con el objetivo de sumar la victoria y seguir la estela del líder Águilas, al que recibirá la próxima semana en Chapín. Los azulinos deben superar a un adversario que está situado en puestos de descenso, que mejoró desde la llegada de José María Salmerón al banquillo indálico, aunque no conoce la victoria en las cuatro últimas jornadas. Por contra, el Deportivo ha caído derrotado en sus dos últimas salidas frente a UCAM Murcia y Extremadura y necesita dar un paso adelante a domicilio para mantener la privilegiada tercera plaza que ostenta con 30 puntos.

Superada la resaca del derbi frente al Xerez DFC, encuentro que acabó con victoria del equipo de Diego Galiano ante casi 14.000 espectadores en Chapín, los azulinos han bajado de nuevo a la tierra y son conscientes de que se tendrán que poner el mono de trabajo si quieren superar al filial almeriense. Los mediterráneos sólo han ganado un partido en su feudo (al Yeclano en la 11ª jornada), pero han mejorado sus prestaciones con Salmerón: el técnico cogió al equipo con 3 puntos y ha sumado 10 en ocho jornadas, una clara mejoría aunque insuficiente para salir de abajo, teniendo la permanencia a 10 unidades.

El Xerez CD afronta el encuentro con confianza pero sin fiarse de un adversario que perdió sus cinco primeros partidos en su feudo pero que ahora acumula tres sin caer, compite bastante bien y está perdiendo sus encuentros por detalles. La pasada semana en Lorca, sin ir más lejos, cedía 1-0 tras un penalti que paraba Jesús y cuyo rechace aprovechaba Sergi Fernández. Diego Galiano advertía en la previa del peligro de este tipo de encuentros, lo calificaba de "trampa" y ponía sobre aviso a sus jugadores: "Si no vamos con la mentalidad de ir partido a partido estamos muertos, hay que seguir así sin bajar el ritmo".

En lo deportivo, Galiano podría decantarse por el mismo equipo titular que venció al Xerez DFC hace una semana en Chapín. De esta manera, Ricky volvería a partir desde el costado izquierdo metiéndose por dentro para las subidas de Chacartegui y Mati Castillo, de los jugadores más en forma de la plantilla, estaría en la derecha, donde hizo diabluras ante Carlos Daniel Dorado en el pasado derbi. La medular parece clara para el trío Adri, Charaf e Ismael y en la punta de lanza seguiría Zelu, otro de los destacados en el derbi.