El ambicioso discurso de Juan Carlos Gómez en su presentación como técnico del Xerez CD

Juan Carlos Gómez, nuevo entrenador del Xerez CD, ha sido presentado este miércoles en las instalaciones del centro logístico Torralva, patrocinador principal de la entidad azulina. El técnico ha afirmado que vuelve "a mi casa" y ha mostrado un discurso ambicioso, poniéndose como objetivo "acabar lo más arriba posible y si es ascendiendo, mejor". Gómez ha firmado hasta final de temporada con cláusula de renovación si logra el ascenso a Segunda RFEF.

El nuevo míster azulino, que presenció el triunfo del equipo en Sevilla hace unos días, ha señalado que hay "mimbres para hacer grandes cosas". Sobre la presión que puedan tener los jugadores, comenta que "los futbolistas tienen que saber dónde están y en qué club están y saben que la exigencia es máxima", aunque al mismo tiempo ha pedido "paciencia con el equipo porque son chavales jóvenes"

Ilusión

Las primeras palabras del técnico cordobés fueron las siguientes: "Vengo con mucha ilusión. Tengo que decir que la idea de volver a mi casa es porque el club me ha dado la confianza y todo lo que hemos hablado se ha ajustado siempre a la realidad y, entre otras cosas, porque he visto que hay buena plantilla y hay mimbres para hacer grandes cosas. Estoy encantado de volver, vamos a trabajar 24 horas al día para intentar conseguir los objetivos, que son estar lo más arriba posible y que al final podamos conseguir un ascenso".

Segunda etapa

"Vengo para trabajar de la forma que sé y para intentar llevar al Xerez lo más alto posible, que es donde se merece, vengo con muchísima ilusión y ganas, empezando por ganar el domingo, que es lo más importante. Estoy encantadísimo, Jerez y este club es especial y siempre te quedan las ganas de hacer lo que quisimos hacer en ese momento, es una nueva oportunidad, una segunda etapa, en otras circunstancias evidentemente mejores, en una línea de crecimiento de club que es importante, con una plantilla competitiva, una buena plantilla, y eso me da muchas ganas para intentar conseguir algo grande".

Sistema: 3-5-2 o 4-4-2

"Hemos cambiado la idea de tres centrales, no la descartamos en algún momento o alguna situación de partido, pero la idea es distinta, es la que nos ha llevado al último éxito y el otro día viendo el partido en Sevilla vi que había muchos mimbres y que esta plantilla se asemejaba mucho a los perfiles que utilizamos en el último ascenso".

Chapín

"Nno es lo mismo jugar en La Granja que en Chapín, evidentemente es nuestra casa y eso es algo motivador y más con la propuesta que nosotros tenemos, que es a través de la pelota e intentar genera fútbol. Me agrada porque es un campo de hierba natural, grande, en buenas condiciones y con una masa social ya importante este año".

Objetivo y la presión...

"La motivación siempre tiene que ser máxima. Los futbolistas tienen que saber dónde están y en qué club están y saben que la exigencia es máxima. Cualquier futbolista que viene al Xerez en estas circunstancias, no las de antes, sino las de hoy, es estar lo más arriba posible y para eso va a trabajar este cuerpo técnico, para que la plantilla asimile dónde está y si hay gente que le puede la presión no puede estar en esta plantilla. Todo el que esté aquí tiene que saber que el objetivo claro es estar lo más arriba posible y si es ascendiendo, mejor".

...y paciencia

"A partir de ahí, lo que sí quiero es que haya paciencia con el equipo porque son chavales jóvenes y aunque nosotros les quitemos esa presión diaria de dónde están también deben saber por otra parte que aquí con cualquier cosa no nos conformamos, nos tienen que dar el máximo todos los días para que cuando llegue el domingo tengamos muchas opciones de ganar los partidos y eso empieza por este domingo y luego a final de año ya veremos dónde estamos: si es en lo más alto, perfecto; que es un poquito más abajo y tenemos que jugar play-off, pues jugaremos play-off y lo asumiremos de la mejor forma. Ya sabéis cuál es mi mentalidad y no me voy a quitar presión".

Refuerzos y un delantero

"Vamos a ir viendo, cuando llegue el momento... acabamos de llegar, vamos a ver qué nos hace falta y si tenemos que prescindir de alguien para reforzar la plantilla lo iremos viendo poco a poco, esto pasa en todos los clubes; vamos a intentar que el equipo esté bien compensado en todas las líneas y si se puede y nos lo podemos permitir iremos a por un delantero".