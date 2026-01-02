Árbitro extremeño para el derbi entre Xerez CD y Xerez DFC

El colegiado extremeño Pablo Asensio Pérez será el encargado de impartir justicia en el derbi que este sábado dirimen en Chapín Xerez CD y Xerez DFC. El árbitro nació hace 31 años en la localidad pacense de Burguillos del Cerro y ya ha arbitrado en dos ocasiones a cada escuadra. El Xerez CD no conoce la derrota con este colegiado con un empate y una victoria en los partidos que dirigió la pasada temporada a los de Checa, mientras que al Xerez DFC también le ha pitado en dos ocasiones, con un saldo de un triunfo y una derrota.

Asensio Pérez dirigió el pasado curso el Juventud Torremolinos-Xerez CD, encuentro que acabó con empate a un tanto. El equipo que por entonces entrenaba Checa visitaba al líder del Grupo 4 de Segunda RFEF en la 22ª jornada de Liga, arrancando un punto gracias a un golazo de Nané nada más comenzar el segundo periodo que neutralizaba el 1-0 conseguido por Fran Castillo al filo del descanso. En ese encuentro, Asensio Pérez mostró cuatro cartulinas amarillas, una al local Fran Castillo y tres a los xerecistas: Paco Torres, Ricky y Adri Rodríguez.

Asensio Pérez salta por encima del ahora xerecista Isma Gutiérrez en el XCD-Linares de la 24/25. / Eduardo Rabaneda

El árbitro pacense también arbitró el partido de la última jornada que enfrentó al Xerez CD con el Linares Deportivo, choque que cerraba la etapa de Checa en el banquillo azulino y que conluyó con triunfo de los azulinos por dos goles a cero con tantos de Armengol y Diego Domínguez. Asensio Pérez amonestó en ese encuentro a los locales Adolfo, Ricky, Taufek, Reina y Iago y a los visitantes Mauro Lucero -renovado hace unos días en el Xerez DFC- y Fran Rivera.

Victoria y derrota

Igualmente, Pablo Asensio ha dirigido al Xerez DFC en dos encuentros, ambos en Chapín. La pasada temporada arbitró el encuentro contra La Unión Atlético que supuso la victoria de los xerecistas por un gol a cero, tanto obra de Jacobo. Amonestó a los locales David León y Espinar y a los murcianos Seth Vega y Villa, expulsando tras el encuentro a Santos. El otro partido en el que ha dirigido al Xerez DFC fue en la primera jornada de esta campaña contra la Deportiva Minera, encuentro que acabó con 1-3 para los de Checa. Ilias abrió el marcador a los dos minutos, pero los murcianos le dieron la vuelta al choque con las dianas de Ayala, Kike y Vera. Mostró amarillas a Mauro, Ilias y Dieste y a los visitantes Paco Torres, Kike, Vera y Rubén Mesa.

Asensio Pérez dirigió al Xerez DFC en la primera jornada contra la Minera. / Manuel Aranda

Asensio Pérez en un colegiado que cuenta con una dilatada experiencia en Segunda RFEF, categoría en la que ha dirigido un total de 59 partidos con un saldo de 33 victorias locales, 12 empates y 14 triunfos visitantes, contando con una media de 5.25 cartulinas amarillas por encuentro. Ha expulsado a 16 jugadores en esos 59 partidos (0.27%).