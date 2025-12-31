Ni comida entre directivas ni presencia institucional del Xerez DFC en el palco de Chapín en el derbi contra el Xerez CD

Tal y como se esperaba, no habrá comida de directivas previa al derbi de este sábado entre Xerez CD y Xerez DFC ni tampoco representación institucional del club que preside Sebastián Alonso de Medina. El Xerez DFC ha emitido un comunicado el último día del año 2025 declinando la invitación del consejo de administración a cuya cabeza se encuentra Juan Luis Gil, argumentando que existe un "clima de animadversión" hacia su entidad, así como graves hechos ocurridos recientemente como la agresión de dos socios en el último XCD-XDFC o la colocación de unas cámaras para retransmitir el partido de vuelta de la pasada temporada de forma "ilegal", como también "faltas de respeto continuas en entrevistas por parte de sus representantes". Como se puede comprobar, la normalización queda bastante lejos, aunque desde el Xerez DFC se apunta que "en el futuro, puedan darse las condiciones adecuadas para normalizar las relaciones entre ambas entidades".

El comunicado íntegro de la institución jerezana dice lo siguiente: "La Junta Directiva del Xerez Deportivo FC desea agradecer al Xerez Club Deportivo S.A.D. la invitación cursada para asistir al palco con motivo del próximo encuentro de liga. No obstante, tras una reflexión responsable y unánime, esta directiva ha decidido declinar la invitación, como así se ha comunicado oportunamente a dicho club. Esta decisión responde a antecedentes graves ocurridos en los últimos encuentros en la ciudad que han dejado situaciones difíciles de ignorar, así como en el persistente clima de animadversión existente hacia nuestro club, nuestros socios y a la ausencia de medidas efectivas que garanticen un entorno seguro, respetuoso y de convivencia deportiva en la ciudad.

La agresión sufrida por dos de nuestros socios en el partido de ida de la pasada temporada, la instalación de cámaras para llevar a cabo una retransmisión ilegal en el partido de vuelta donde el Xerez Deportivo FC actuaba como local, las faltas de respeto continuas en entrevistas y medios de comunicación por parte sus representantes institucionales o la incomparecencia injustificada de sus equipos de cantera a un torneo organizado por nuestra entidad esta Navidad, no son más que algunos de los motivos por los cuales consideramos inadecuado acudir a actos institucionales en los que nuestros representantes no se sientan seguros ni respetados.

Hasta que no se adopten acciones claras para reparar los daños ocasionados y disculparse de manera expresa, no es posible aceptar invitaciones que impliquen una presencia institucional en dicho encuentro. No obstante, reiteramos que, cuando se produzca el reconocimiento de los errores y se resarzan los daños, estaremos plenamente dispuestos a tender la mano y a trabajar en la construcción de relaciones de cordialidad y respeto entre ambas entidades.

Por ello, confiamos en que, en el futuro, puedan darse las condiciones adecuadas para normalizar las relaciones entre ambas entidades, siempre desde el respeto y la deportividad que el fútbol y la ciudad merecen".

De este modo, en el palco de Chapín este sábado sólo estarán presentes los consejeros del Xerez CD y probablemente también representantes del gobierno municipal, pero nadie de la directiva del Xerez DFC. El club de 1947 lamentaba hace unos días, también en un comunicado, que no había obtenido respuesta por parte del Xerez DFC a la invitación realizada para un almuerzo entre directivas al que también estaba initados la alcaldesa y el delegado de Deportes. La contestación ha llegado este último día de 2025, con la legativa por respuesta.