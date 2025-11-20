El árbitro del Xerez CD en La Constitución, 'maldito' para el Yeclano

La RFEF ha dado a conocer este jueves 20 de noviembre las designaciones de la duodécima jornada de liga en el Grupo 4 de Segunda Federación y, en concreto, el árbitro elegido para el partido del Xerez CD en La Constitución de Yecla es el alicantino Juan José Lidón Rocamora, colegiado natural de Orihuela que cuenta con 29 años y una experiencia de cuatro temporadas en la cuarta categoría del fútbol español.

Lidón Rocamora 'ascendió' a Segunda RFEF en la campaña 22/23, en la que dirigió un total de 13 encuentros. Un curso más tarde arbitró otros tantos partidos y la pasada temporada la cifra llegó a los 14 duelos. En la presente, ha dirimido tres compromisos. En total, el alicantino ha arbitrado 43 encuentros con un saldo de 14 victorias locales, 18 empates y 11 triunfos visitantes. De este modo, el 67,4% de los encuentros se han saldado con empate o victorias foráneas, por sólo un 32% de triunfos locales.

Este colegiado no es excesivamente tarjetero: tiene una media de cinco amarillas por encuentro y en estas tres temporadas y lo que se lleva de la actual sólo ha expulsado a diez jugadores. Esta campaña ha arbitrado tres partidos: el Ibiza-Porreres (1-1) y el Espanyol B-Atletic Lleida (1-0), ambos del Grupo 3; y el Almería B-La Unión Atlético, choque que acabó con victoria de los murcianos por 0-3.

Por lo tanto, será la primera vez que arbitre al Xerez CD, pero no así al Yeclano, al que ha pitado un total de cuatro encuentros, todos en La Constitución. Los murcianos no conocen el triunfo con este colegiado: en la campaña 22/23 dirigió el 0-0 entre Yeclano y Mar Menor, mismo resultado que se produjo contra el Cartagena B; y hace dos campañas pitó el 0-0 frente a la Balompédica Linense y el 0-1 frente al Betis Deportivo.