El Xerez CD, ante una salida durísima: el Yeclano, único equipo invicto e imbatido como local

El Xerez CD, tras su derrota del domingo ante el Lorca por la mínima, está obligado a levantarse para mantenerse en los puestos altos de la clasificación y el reto que tiene por delante es uno de los más complicados posibles. El Deportivo, después de su revés frente al equipo más en forma de Grupo 4, que acumula cinco triunfos seguidos, visita este domingo (17:00) La Constitución para plantar cara al Yeclano Deportivo, una escuadra que ostenta excelentes registros como local en este tramo inicial de liga.

El equipo muricano, un recién descendido de Primera RFEF y que entrena este curso Iván Martínez, perdió la pasada jornada contra todo pronóstico ante el Almería B por 1-0 en un partido accidentado, en el que acusó las bajas por lesión y sanción, el gol le llegó superado el cuarto de hora en un fallo del portero Guille Acín, que entró en lugar del jerezano Borja Martí porque el técnico hace rotaciones, y Carrasco no pudo convertir en el descuento un penalti que detuvo el meta local Jesús López.

Ese revés cortaba una dinámica muy positiva, con cuatro triunfos y un empate. Los azulgranas no perdían desde que cayeron en Chapín frente al Xerez DFC el pasado 5 de octubre. Derrotaron de forma consecutiva a Salerm Puente Genil, CD Estepona y Linares Deportivo, empataron con el UCAM en La Condomina y vencieron al Recreativo.

Pero si fuera muestras dudas, en casa es otra historia. El equipo es octavo con los mismos 17 puntos que Recreativo de Huelva, con un partido menos, y Antoniano, pero es el mejor conjunto como local del grupo. Ha disputado cinco partidos y no ha perdido, igual que Extremadura, Melilla, UCAM y Salerm Puente Genil, suma 13 puntos (Extremadura y Antoniano también) con cuatro triunfos y un empate, pero es el único que no ha encajado goles y el que mejor rentabiliza las cuatro dianas que ha anotado.

Abrió la competición como local con una victoria ante el Melilla por 1-0, en la cuarta jornada no pudo pasar del empate a cero ante el Lorca, en la sexta fecha volvió a superar por la mínima al Salerm Puente Genil, en la octava al Linares, también por 1-0 y en la décima al Recreativo de Huelva con una diana de Carrasco. Acín ha dejado su portal a cero en dos ocasiones en La Constitución, contra Melilla y Lorca y Borja Martí en tres, Puente Genil, Linares y Recre.

Ahora, el reto es doblegar al Xerez CD, pero encarará el partido con bajas por lesión, aunque recupera a una de sus piezas importantes, Xabi Domínguez, que no estuvo en Almería por sanción, y tiene varias dudas, entre ellas las de Tudela y de Loren Bianco.

El Deportivo, por su parte, hará valer sus regitros fuera de Chapín. Los de Diego Galiano han sumado nueve puntos, únicamente han perdido un partido, el que abría la liga en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil (2-1), y luego han ganado dos, Recreativo de Huelva y La Unión, y empatado tres, Águilas, Melilla y Linares.