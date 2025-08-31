Así ha sido la pretemporada 25/26 del Xerez CD

El Xerez CD ha alternado luces y sombras en una pretemporada dura, en la que el equipo se ha ido adaptando poco a poco a Galiano.

La máxima del 90% de los entrenadores, por no decir el 100%, en pretemporada es la que se basa en aspectos no resultadistas, aunque ganar o peder también es importante, especialmente de cara a la confianza, al proyecto y a una masa social que espera ilusionada el mejor rendimiento posible de su equipo. Los técnicos a estas alturas centran sus esfuerzos en llegar al inicio de liga con las ideas claras y un nivel adecuado para afrontar con garantías los encuentros en los que ya estarán en juego los puntos. Para ellos, es el momento de alcanzar un buen tono físico, implantar conceptos y adquirir buenas sensaciones.

Diego Galiano en el Xerez CD no debe ser una excepción. Sabe perfectamente que el proyecto es ambicioso, está muy ilusonado, confía plenamente en su plantilla y en sus métodos, aunque también tiene claro que hay cosas que no han hecho bien durante la pretemporada y que deben mejorar para subir el nivel de sus prestaciones sobre el terreno de juego.

El Deportivo ha disputado diez partidos, once si se tiene en cuenta que uno de ellos fue en formato triangular, ha obtenido todo tipo de resultados -cinco triunfos, cuatro empates y dos derrotas- y ha mostrado claroscuros. Por momentos, ha jugado bien, ha generado y estuvo sólido en defensa y en otros partidos ha dejado al descubierto vulnerabilidad atrás, encajando goles a balón parado en desajustes, y no ha sido capaz de generar ni fútbol ni oportunidades.

El entrenador azulino tiene trabajo por delante, pero siempre sobre un bloque que tiene su señas de identidad, que es competitivo y difícil de superar. Poco a poco ha ido definiendo un once, aunque las últimas incorporaciones pueden conducirle a mover piezas. En la portería tanto Santos como De la Calzada han tenido oportunidades y se han repartido los minutos. En ese puesto, salvo sorpresa, parte con ventaja el experimentado guardameta ex del San Fernando.

En defensa, hay menos dudas en los laterales que en el centro. Ricky y Chacartegui están llamados a jugar en los dos flancos por delante de Mancheño y Leo, con un centro de la denfesa con Moi y Josete, aunque Guille Campos también tiene sus opciones, lo mismo que Bless si Galiano se decanta por utilizarle en esa demarcación en lugar de como pivote. En la medular, la plantilla cuenta con numerosos efectivos y el preparador azulino tiene donde elegir. Isma es el faro y Adri Rodríguez, que siempre va de menos a más, igualmente debe tener protagonismo, con De la Lama en la recámara. Charaf, Hugo Díaz, Jaime López, Fuentes o Mati Castillo son piezas que también debe encajar, con bandas importantes como Zelu, Franco o Javi Rodríguez. En punta, Nané y un sorprendente Moussa Sissokho.

Charaf celebra uno de sus dos goles al Racing en el Cuvillo en el Trofeo Ciudad de El Puerto. / Eduardo Rabaneda

Charaf, pichichi

El Deportivo ha anotado 19 goles y ha encajado 8 y el pichichi ha sido Charaf con cinco dianas, aunque todas ellas las consiguió en el tramo inicial de la pretemporada, dos le hizo al Arcos y al Racing Portuense y la otra al Jerez Industrial. Sissokho le ha puesto su firma a tres, a dos Josete, Zelu y Nané y con una diana están Fuentes, Franco, Ismael, de penalti, Moi y Javi Rodríguez. Los goles están muy repartidos y eso también es importante.

Todos los partidos

Torneo San Ginés

Lanzarote, 1-Xerez CD, 1, (Moussa Sissokho). Derrota en la tanda de penaltis

Xerez CD, 0-Tenerife B, 0. Triunfo en la tanda de penaltis

Trofeo Feria de la Vendimia

Xerez CD, 1-Juventud Torremolinos, 2 (Javi Rodríguez)

Antequera, 2-Xerez, 0

Xerez CD, 2-Sevilla Atlético, 1 (Moussa Sissokho y Moi)

Xerez CD, 2-Chiclana, 1 (Franco, Ismael, de penalti)

Trofeo Rafa Verdú

Xerez CD, 1-Sanluqueño, 1 (Nané, de penalti). Derrota en la tanda de penaltis

Trofeo Ciudad de El Puerto

Racing Portuense, 0-Xerez CD, 2 (Charaf, 2)

Sanluqueño, 0-Xerez CD, 0. Triunfo en la tanda de penaltis

Arcos, 0-Xerez CD, 5 (Moussa Sissoko, Jaime Fuentes, Charaf (2) y Zelu)

Trofeo Pedro Garrido

Jerez Industrial, 0-Xerez CD, 4 (Charaf, Josete y Nané y Zelu)

Entrenamiento en Picadueñas

La plantilla, después de regresar el sábado de Lanzarote, ha llevado a cabo este domingo una sesión de recuperación en las instalaciones de Picadueñas, que ha servido como punto de partida para comenzar a preparar el compromiso del sábado (19:00) ante el Salerm Puente Genil en el Polinario en el primer partido de liga, una cita que ya sí será importante y en la que al Deportivo le tocar ofrecer una buena versión para intentar sumar los tres primeros puntos en juego.

Los técnicos están pendientes de la evolución de los tres jugadores que regresaron lesionados de Lanzarote, Ismael, Josete y Franco, aunque los dos últimos están bastante recuperados y no deben tener problemas. La situación de Ismael es la más preocupante, ya que todavía no conoce qué tipo de lesión tiene en su rodilla y está a la espera de realizarse pruebas.