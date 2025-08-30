El Xerez CD ya tiene día y hora para su estreno en la liga 25/26 en Chapín

La Liga en el Grupo IV de Segunda RFEF arranca el próximo fin de semana 6 y 7 de septiembre con la disputa de la primera jornada, pero ya hay horarios para los compromisos de la segunda igualmente. El Xerez CD se estrena el sábado en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil y su puesta de largo en Chapín ya tiene día y hora.

Los azulinos disputan un partido especial, ya que se medirán al Atlético Antoniano, equipo al que dirigió durante las últimas cuatro temporadas Diego Galiano, actual técnico del Deportivo. El jerezano ha llevado al cuadro lebrijano a sus cotas más altas. Lo cogió en puestos de descenso en Tercera RFEF en el curso 21/22 y logró la permanencia. En la 22/23 logró el más difícil todavía, ya que ascendió como campeón de grupo a Segunda Federación, categoría que conservó en el siguiente ejercicio. Y, para poner la guinda al pastel, la pasada lo clasificó para disputar el play-off de ascenso a Primera RFEF. Junto a él, han desembarcado en la entidad azulina Guille Campos, Chacartegui, Jaime López y Javi Rodríguez.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado en su página web los horarios de la segunda. El Deportivo recibirá al conjunto de Lebrija el domingo 14 a las 19:00.

En pretemporada, el Xerez CD ha pisado Chapín en dos oportunidades, ante el Sanluqueño en el Trofeo Pepe Ravelo, una cita que empató a cero y luego perdió en la tanda de penaltis, y contra el Juventud Torremolinos en el Trofeo Feria de la Vendimia, 0-2.