Así se despide Santos del Xerez CD

Antonio Santos no continúa en el Xerez CD. Su carácter de jugador de más de 23 años le ha condicionado en este mercado invernal de fichajes. El Deportivo necesitaba liberar una ficha para cursar la licencia federativa de Zequi Díaz y el elegido ha sido el guardameta sevillano, que pone fin a dos temporadas y media en el club con un ascenso a Segunda RFEF.

Santos ha aprovechado las redes sociales para despedirse de los aficionados con una carta, que íntegramente dice: "Querido Xerez CD. Hoy me toca escribir una de esas cartas que nunca se quieren escribir. Llega el momento de cerrar una etapa muy especial de mi vida, una etapa que siempre llevaré conmigo.

Desde el primer día en este club me sentí parte de algo grande, aquí he crecido como futbolista y como persona, he vivido momentos inolvidables y he tenido la suerte de compartir vestuario con gente extraordinaria.

Me voy con el orgullo y la satisfacción de haber logrado un ascenso y de haber ayudado a devolver al Xerez un poco más cerca de donde realmente merece estar. Saber que he puesto mi granito de arena en ese cambio es algo que siempre llevaré conmigo.

Gracias al cuerpo técnico, a mis compañeros, al club y, cómo no, a la afición, esos incansables luchadores que se dejan el alma por ver a su Xerez ganar.

Me marcho con el corazón lleno de recuerdos, orgullo y gratitud. El Xerez Cd formará siempre parte de mí".

Con la marcha de Antonio Santos sólo quedan dos futbolistas del año del ascenso a Segunda RFEF, los centrocampistas Adri Rodríguez y Charaf.