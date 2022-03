El aspecto del césped del Pedro Garrido, lamentable en el XCD-Ciudad de Lucena

El Xerez CD-Ciudad de Lucena disputado el sábado en el Pedro Garrido tuvo un protagonista inesperado, el césped. Presentaba un lamentable aspecto, con un color amarillento, cuando hace dos semanas ya estaba verde y prácticamente recuperado tras el periodo de resiembra.

La Delegación de Deportes asume el problema tras consultarlo con Medio Ambiente y ha explicado que se ha debido a un fallo a la hora de cortar el césped, que se realizó de una forma inadecuada, y asegura que en un par de semanas volverá a lucir su aspecto habitual, ya que no ha sufrido ningún tipo de daño.

Emilio Fajardo, entrenador del Xerez CD, no ocultó su extrañeza: "Lo del césped y lo del campo ya ha pasado a otro nivel, de verdad. Los jugadores se han quejado, los técnicos nos hemos quejado por otras circunstancias, pero lo que acabamos de ver esta vez lo supera todo".

Sorprendido, el preparador azulino insistió: "El césped ha pasado a otro nivel y ya son otros los que se tienen que quejar. Ni el Xerez CD ni Jerez, porque el Xerez CD representa a la ciudad, que no se le olvide a nadie, merecen esto. Nos ve mucha gente de fuera cuando pincha en la tele, teníamos al Ciudad de Lucena enfrente, y el color era increíble. Jugar un partido así, independientemente del resultado porque allí perdimos, es un disfrute y jugar en un campo con estas condiciones no es normal. Que se quejen de otro nivel porque esto no es normal ya".