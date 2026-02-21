Otra baja del Xerez CD para el choque contra la Minera

La expedición del Xerez CD ha partido este sábado rumbo a Cartagena, donde se alojará antes del encuentro de este domingo contra la Deportiva Minera, duelo entre el quinto y el cuarto clasificado con un punto de ventaja para los azulinos, que en el partido de la primera vuelta venció 1-0 con gol de Charaf, ausente esta semana por lesión.

El choque en el Ángel Celdrán del Llano del Beal arranca a las doce del meiodía y se podrá seguir por webdirecto. En la expedición azulina tampoco han viajado Guille Campos, sancionado con cinco amarillas, y Jaime López, que se pierde lo que resta de temporada por una lesión en el menisco de la rodilla.

Y, para colmo, hay una baja de última hora, la del sanluqueño Zequi Díaz. El atacante no se ha recuperado del golpe en las costillas que sufrió en el duelo frente al Linares Deportivo y se une a la lista de ausencias en un partido que se antoja vital para los xerecistas. Diego Galiano sí podrá contar con Felipe Chacartegui, al que ha mimado las últimas semanas para que se recupere de una fascitis plantar que le ha hecho perderse los últimos cinco encuentros. El equipo ha viajado con sólo 18 futbolistas.