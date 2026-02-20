Muy malas noticias para Jaime López y el Xerez CD

Malas noticias para el Xerez CD y Jaime López. Se han confirmado los peores pronósticos y el futbolista sevillano va a tener que pasar por el quirófano tras la lesión que sufrió en el partido de la semana pasada contra el Linares Deportivo. Tras las pruebas realizadas y una posterior visita al traumatólogo, el mediapunta azulino tiene afectado el menisco de la rodilla y se va a someter a una artroscopia el próximo martes. El jugador prácticamente dice adiós a la temporada, ya que una dolencia de este tipo suele conllevar dos meses de recuperación desde el momento de la intervención. Con suerte, podría estar para el tramo final y para disputar el play-off de ascenso en caso de que el equipo consiga ese objetivo.

El centrocampista sevillano pisó mal en una de las últimas acciones del primer periodo del choque contra el Linares y pese sus intentos por recuperarse, tuvo que pedir finalmente el cambio nada más comenzar el segundo periodo. El futbolista era un fijo para Diego Galiano hasta que caía lesionado en la jornada 12, perdiéndose cuatro encuentros y reapareciendo en el derbi frente al Xerez DFC. Fue titular contra el Águilas y el Antoniano y también en el último choque frente al Linares. Ahora, esta lesión supione un frenazo en brusco y llega en el peor momento, ya que Charaf también está lesionado, por lo que las opciones para Diego Galiano en la medular son menores.