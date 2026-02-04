La borrasca Leonardo obliga al Xerez CD a suspender sus entrenamientos este miércoles

Las malas condiciones climatológicas y la alerta naranja aplica a la ciudad de Jerez ha obligado al Xerez CD a suspender los entrenamientos en la jornada de este miércoles 4 de febrero. El equipo de Diego Galiano tenía previsto ejercitarse por la mañana tras el día descanso de ayer, pero el club ha optado por suspender la misma ante la imposibilidad de entrenar.

Inicialmente, el club había planteado la posibilidad de realizar tareas en el gimnasio, ante la imposibilidad de ejerecitarse al aire libre, sin embargo, esta opción quedó finalmente descartada.

Desde la entidad se ha valorado también el hecho de que son varios los futbolistas que se desplazan desde Sevilla a diario a Jerez, por lo que su viaje, teniendo en cuenta la situación y previsión de lluvia programada para la zona, era un riesgo.

En principio, los xerecistas retornarán al trabajo el jueves 5 de febrero en horario matinal, un entrenamiento en el que está prevista la llegada del último fichaje azulino en este mercado invernal, el delantero Rafael González 'Chuma' que este miércoles ha regresado a España tras ultimar en los últimos días asuntos personales en Polonia, país en el que ha jugado el último año y medio.

El equipo está pendiente también de la evolución de Ricky que se perdió el último partido de Liga por gastroenteritis, y de Felipe Chacartegui, aunque en este caso, todo apunta a que su reaparición se retrasará una semana más.