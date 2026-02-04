El mercado en el grupo IV de Segunda RFEF se cierra con 69 fichajes

El mercado de fichajes se cerró en la madrugada del pasado lunes con muchísimos movimientos en el grupo IV de Segunda RFEF, si bien es cierto que algo menos que la pasada campaña. Así, en este recién finalizado enero, los clubes han efectuado 69 fichajes, mientras que el pasado año dicho mercado se cerró con 77 operaciones. Melilla, Yeclano y Real Jaén, con seis incorporaciones, han sido los reyes de este periodo de fichajes, mientras que el Atlético Malagueño, sin ningún refuerzo, ha sido la otra cara de la moneda. De cualquier forma, los jugadores que al cierre del mercado estén libres pueden negociar con aquellos clubes que tengan fichas libres, por lo que en las próximas semanas, a buen seguro que habrá alguna que otra incorporación más entre los clubes del grupo IV.

Águilas

Uno de los equipos que más se ha reforzado

Sin lugar a dudas, el Águilas CF ha sido, junto al Melilla, uno de los equipos que más se ha reforzado en este mercado invernal. Seis fichajes ha hecho el cuadro murciano, con clara intención de lograr el ascenso directo a Primera RFEF. Han llegado Héctor Martínez (Torremolinos), Javi Castedo (Estepona), Yasser (Real Avilés), Boris Kouassi y Adri Pérez (Torrent) y Alonso Nyada (Villarreal B), mientras han dejado el club Hyeon Junk Park; Keita, Seth Vega, Ángel López y Mateo Enríque.

UCAM

Tres fichajes para pulir un bloque compacto

Como muchos equipos, el UCAM ha acudido al mercado con las ideas claras, buscando refuerzos concretos. El cuadro murciano ha mejora su delantera con dos hombres, Iván Moreno (Unionistas) y el joven Sergi Baldrich que ha llegado del Racing. Además, consigue experiencia en defensa y mediocampo con el fichaje de Aitor Puñal (Marbella). Salieron Ñito (Real Jaén) y Marcos Sevilla (Espanyol B).

Xerez CD

Zeki y Chuma para apuntalar el ataque

La llegada de Zeki y Chuma, dos jugadores de nivel, darán un salto de calidad al ataque xerecista en este último tramo de competición. El club ha firmado también al joven portero Marcos Alconchel (Real Betis) para contar con una ficha senior más. Por contra, se han marchado Mancheño (Balona), Santos, Manu de la Lama (Torre del Mar) y Hugo Díaz.

Recreativo de Huelva

Fichajes en las tres líneas del campo

El Recreativo ha reforzado el equipo en las tres líneas del campo. En defensa han llegado el lateral zurdo David Alfonso (Melilla) y el lateral diestro sub’23 Miki Juanola (Basilea), en la medular, el extremo diestro XabiDomínguez (Yeclano) y arriba, el experimentado Aitor García (Atromitos) que ya marcó el domingo en su debut. Han salido Sebastien Pineau (Cajamarca, Perú), Malam Camará (Conquense) y Alejandro Viedma (Sanluqueño).

Deportiva Minera

Cuatro refuerzos para asaltar la cabeza

La Deportiva Minera también ha invertido en este mercado de invierno, si bien es cierto que algo menos que la pasada temporada cuando realizaron siete incorporaciones. Cuatro han sido las caras nuevas para Checa, que ha incorporado al delantero Babacar (Yeclano), los mediapuntas Pitu (Mellilla) y Fran Viñueña (Xerez DFC) y el delantero Simón Moreno (Tudelano). Se han marchado el nigeriano Eghosa Bello, Álvaro Salinas (La Nucia) y Ayala (Melilla).

Extremadura

Confianza en el plantel y pocos fichajes

No ha sido el Extremadura un equipo osado en este mercado invernal. Los pacenses han realizado tres refuerzos, si bien uno de ellos, el defensa Rober Correa, ya lo inscribió en noviembre al encontrarse sin equipo. Las dos caras nuevas reales han sido las de el mediapunta Manu Ramírez y el lateral Miguel Cera, ambos procedentes del Guadalajara). Se han marchado Álvaro Barrero, que firmó por el Xerez DFC, pero al volver a lesionarse se ha quedado sin ficha, Samu Hurtado y Pardo, que se unió al staff técnico tras anunciar su retirada.

Lorca Deportiva

Movimientos en el plantel hasta última hora

El Lorca Deportiva también ha agitado bien el mercado. En total ha incorporado a tres futbolistas, el jerezano Dani García (Ourense); Checo, joven central sub’23 cedido por el Cartagena, y el ex delantero del Sanluqueño Jon Arruabarrena. Por contra, han salido el delantero Tomás Inglés (Albacete B), el medio Spinman (Quintanar del Rey), Héctor Galiano (Lanzarote) y el central Saturday, que rescindió a última hora.

Atlético Antoniano

Cinco incorporaciones para buscar algo más

El Antoniano de LoloRosano ha sido, sin hacer demasiado ruido, uno de los equipos que más fichajes ha realizado. Su buena sintonía con el Sevilla, y el hecho de que su técnico conozca bien la casa hispalense, han provocado la llegada de dos cedidos, los jóvenes Jesuli, extremo, y el delantero Iker Villar. Además, llegaron el central de La Barca Álex Cortijo (Giolanova italiano); el meta Óscar (Chiclana CF); y el extremo francés Makuemimo (San Roque de Lepe). Han abandonado el club el meta Adrián Romero (Utrera) y José Pedraza (Sevilla Atlético).

Yeclano Deportivo

El ‘rey’ del mercado invernal de este año

El equipo que más ha modificado su plantel en este pasado enero ha sido el Yeclano. Los murcianos habían sido madrugadores en la incorporación de jugadores, firmando a los delanteros Antonio Fernández (Quintanar del Rey) y Emaná (Xerez DFC) y al centrocampista Marwane (Amorebieta), que llegó incluso a debutar con la elástica blaugrana en este mismo mes de enero. Sin embargo, en los últimos días, el club decidió darle la baja. Han llegado también a última hora con el centrocampista Unai Rementería (Cacereño), a los extremos De Vicente (Atlético Albacete) y Jorge Borona (Moscardó) y sobre la bocina el central sub’23 Carlos Peñaranda (Atlético Levante). Se han marchado del club Babacar (Minera), Loren Bianco (Quintanar del Rey); Ismael Fadel (Castellón B); Xabi Domínguez (Recreativo), Álvaro Cordero y Marwane, que ha sido un visto y no visto.

La Unión Atlético

Pocos cambios en La Unión Atlético

La Unión Atlético apenas ha modificado su plantilla en este mercado invernal. Han llegado el defensa Jesús Cambil (Barbastro) y el portero Joel Jiménez (Numancia) y se han marchado Rafa de Vicente, Asier Grande (Bergantiños) y el porteroAdriánFernández.

Real Jaén

Cambio de cromos en busca del salto de calidad

El Real Jaén ha apostado por una renovación en su plantilla buscando ese salto de calidad que le aleje de la zona complicada de la clasificación. El equipo del Santo Reino ha sido uno de los club que más ha firmado. En concreto, a los centrales José Carrillo (Ullytau-Super Liga de Kazajistán) y Pelayo Suárez (sin equipo), a los centrocampistas Ñito González (UCAM) y AdriFernández (Juventud Torremolinos) y a los delanteros Iván Breñe (Olot) y Marco Siverio (Moscardó). Por su parte, han abandonado el club los ex xerecistas Alejandro Pavón y Manu López (cedido al Motril), Jesús del Amo (Real Ávila), Maroto (Navalcarnero), el delantero Pablo García (Dos Hermanas), Sergio Rivera y el juvenil Sako, que ha sido cedido al Martos, de Tercera.

Linares Deportivo

Tres fichajes sub’23 en este mercado invernal

Poco movimiento ha habido también en un club que en estos momentos pelea por mantener la permanencia, y que el pasado año en esta misma ventana llevó a cabo siete incorporaciones. El cuadro linarense sólo ha firmado a tres jugadores y todos sub’23. El lateral izquierdo Eu Gutiérrez fue el primero en aterrizar tras estar sin equipo; el centrocampista Juan Alegre (Atlético de Madrid C), y el lateral diestro venezolano Cova (Alcorcón B). Del club han salido Pedro Peña y el bañusco Michael Conejero, que se han marchado a la UDC Torredonjimeno, y Álvaro Sierra (Arenas de Armilla).

Salern Puente Genil

Retoques para luchar por la categoría

El Puente Genil de Álvaro Cejudo, inmerso en la lucha por mantener la categoría, tampoco se ha vuelto loco en este mercado invernal. Los pontanses han firmado tres futbolistas, el central Placi (Socuéllamos), el extremo Tomazinho (cedido por el Almería B) y el delantero Álvaro Rivero, firmado a última hora procedente del Unión Adarve de Tercera. En cambio, sólo ha salido el centrocampista Diego Merino, cuya cesión con Las Palmas se ha finiquitado, y la del canario Cacho Guzmán, que se marchado al filial de Las Palmas.

Xerez Deportivo FC

Aire fresco en el plantel para cambiar la dinámica

Decidido a cambiar con la mala dinámica de este mes de enero, con tres puntos de doce posible, algo que le ha colocado nuevamente en puestos de descenso directo, el Xerez DFC se ha reforzado bastante. A la plantilla de Diego Caro han llegado cuatro jugadores, el defensa Rubén Cantero (cedido por el Hércules); el centrocampista Berto (Numancia) y los delanteros Javi Feria (Atlético Sanluqueño) y el veterano Samuele Longo (sin equipo). Han salido el meta José Perales, Emaná (Yeclano), Fran Viñuela (Deportiva Minera) y Pepe Graciano (Bollullos).

UD Melilla

Con el Yeclano y Jaén, de los equipos más reforzados

Junto al Yeclano, la Unión Deportiva Melilla ha sido de los clubes que más se han reforzado en este grupo IV de Segunda RFEF. Han llegado los defensas el veterano Lillo (sin equipo); el central Ayala (Deportiva Minera); los centrocampistas Luis Morales y Óscar Lorenzo (Atlético Sanluqueño), Javi Sola (Osasuna Promesas) y Manu Viana (Torrent). Se han marchado Pitu (Deportiva Minera) y David Alfonso (Recreativo de Huelva). La nota curiosa en el conjunto melillense es que el club ha prescindido de su hasta ahora director deportivo,Rafa Ocaña, tras finalizar el mercado invernal.

CD Estepona

Importante renovación para intentar el milagro

El Estepona también ha incorporado hasta cinco futbolistas en este mes de enero, tratando de buscar así el milagro de salvar la categoría pues a día de hoy está a 13 puntos de la permanencia. En el cuadro costasoleño han firmado a los centrocampistas MarioCamero (sin equipo); Xiker Ozerinjauregi (sin equipo) y Sergio León (Santomera); y los veteranos delanteros Héber Pena (Racing de Ferrol), Stefan Scepovic (OFK Belgrado), ambos de 36 años y con gran experiencia en el fútbol. El club ha dado la baja al delanteroDani Sancho (SD Logroñés), Asier Teijeira (Tudelano); Javi Castedo (Águilas); Lolo González (Badajoz) y Javi Grillo (Real Ávila).

UD Almería B

Cuatro fichajes para una salvación épica

Sin la presión de otros clubes, pero conscientes de la importancia de tener un filial en Segunda RFEF, el Almería ha reforzado a su equipo B, tratando así de intentar algo que parece complicado, ya que los almerienses están a 15 puntos de la salvación. Al filial han llegado el mediocentro Curro (Villarreal B), el extremo hispano-suizo Iván Parra (Lausanne), los centrales Carlos Jiménez (cedido por el Al-Qadsiah FC ); Stevan Tasic (filial del Bochum) y Ayouba Koné (CE Mercadal). Han causado baja el lateral izquierdo Álex Torres (Sevilla Atlético), el mediapunta Hugo Martín (RayoCantabria) y Tomazinho (Puente Genil).

Atlético Malagueño

Sin movimientos en este mercado invernal

El colista de la categoría, por su parte, no ha realizado movimiento alguno en este mercado invernal. Los malaguistas, que constantemente suben y bajan jugadores del juvenil, sí que contarán con el central Moussa Diarra, que actualmente está con la primera plantilla, pero que, para recuperarse de una lesión, mandarán a jugar con el B en esta segunda vuelta. Sí ha habido una salida en el cuadro malagueño, la del mediapunta sevillano Jesús Martín, que se ha marchado al Ciudad de Lucena.