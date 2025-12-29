Buenas noticias para Diego Galiano en el regreso al trabajo del Xerez CD

Los jugadores del Xerez CD han puesto fin a sus vacaciones regresando este lunes a los entrenamientos para comenzar a preparar el duelo contra el Xerez DFC del próximo sábado en Chapín. Los de Diego Galiano ocupan la cuarta posición con 27 puntos y están situados en puestos de play-off de ascenso y así quieren acabar la primera vuelta del campeonato, además de recuperar la senda de la victoria tras caer en el último partido de 2025 frente al CD Extremadura.

El equipo sigue teniendo problemas para entrenar en campo de césped natural y, de hecho, ha realizado una parte física en el Pedro Garrido, desplazándose posteriormente hasta las instalaciones de Picadueñas, de césped artificial, donde en principio están programados todos los entrenos de la semana. Sin embargo, el club está explorando otras alternativas, ya que Diego Galiano necesita tranbajar con su plantilla en la misma superficie del partido del sábado. Arcos y Costa Ballena son los dos escenarios más cercanos y, de hecho, el técnico iba a desplazarse hasta Rota para comprobar el estado de uno de los campos antes de dar el visto bueno.

En lo que concierne al entrenamiento de este lunes, primero tras la vuelta de unas vacaciones que, no obstante, han sido activas y monitoreadas a través de la plataforma virtual 'strava', el equipo ha vuelto con la buena noticia de ver a Jaime López trabajando ya al mismo ritmo que sus compañeros. El sevillano se ha perdido los cuatro últimos encuentros con el Xerez CD por una rotura en la unión miotendinosa del gemelo interno de la pierna derecha, no estando en las victorias frente a Real Jaén y Atlético Malagueño ni en las derrotas en Murcia y Almendralejo.

A Jaime López le costó arrancar con el Deportivo. Galiano lo mantuvo en todo momento en el equipo titular conociendo sus virtudes como todocampista tras tenerlo en el Atlético Antoniano, donde fue pieza clave para el guadalcacileño en sus dos temporadas en el cuadro lebrijano. De menos a más, poco a poco fue cogiendo el tono y estaba rindiendo a un gran nivel llegándole la lesión en el peor momento, pleno de confianza y asentándose en un centro del campo formado también por Ismael, Adri Rodríguez y Charaf. Ha disputado seis partidos completos, los cuatro últimos antes de su lesión y ha anotado un gol, el del 2-1 en Linarejos, aunque posteriormente llegaría el empate de los locales.

El centrocampista ya está metido en dinámica de grupo y si nada se tuerce estará en la lista de convocados para el encuentro del próximo sábado, siendo uno de los recambios de los que pueda echar mano el técnico durante el partido, ya que no se encuentra con ritmo para jugar de inicio.