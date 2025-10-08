Buenas noticias en el regreso al trabajo del Xerez CD

El Xerez CD ha regresado este miércoles al trabajo en el Estadio Pedro Garrido para comenzar a preparar el encuentro que el próximo domingo le va a enfrentar al Almería B en Chapín. Los azulinos, tras el empate a uno en el Álvarez Claro de Melilla, necesitan ya sumar de tres para escalar posiciones y no alejarse todavía más de los puestos de privilegio, actualmente a cuatro puntos del Linares Deportivo, quinto clasificado que marca la frontera del play-off de ascenso.

La enfermería del Deportivo se va poco a poco vaciando y en este sentido Diego Galiano comienza a tener buenas noticias. En Melilla se perdieron el partido tres futbolistas por lesión: Zelu, Nané y Ángel Mancheño. El atacante jerezano ya ha realizado parte del entrenamiento con el equipo, pero se ha salido en el tramo final para tratarse de su lesión de abductores y todo apunta a que va a tener complicado estar disponible.

Por contra, Nané ya está prácticamente recuperado del esguince de tobillo de grado dos que sufrió en el último partido en Chapín contra el Estepona y que le impidió viajar a tierras norteafricanas. El delantero cordobés ha estado con el grupo y si no hay contratiempos de última hora podrá estar entre los 20 elegidos, aunque la titularidad la seguirá ejerciendo Moussa Sissokho. Por último, Ángel Mancheño -que fue padre la pasada semana- se ha incorporado este miércoles al trabajo, aunque el lateral derecho no está al cien por cien y podría ser uno de los descartes.