¿La hora de los cambios en el Xerez CD?

El Xerez CD está mostrando señales intermitentes en este inicio de temporada. Los azulinos parten con la vitola de favoritos a pelear por el play-off de ascenso -algunas voces incluso hablan de ascenso directo- pero lo cierto es que tras las primeras cinco jornadas el equipo marcha en la parte baja de la clasificación con 5 puntos, a 4 del quinto clasificado y a un sólo punto del descenso. Los de Diego Galiano sólo han ganado al Atlético Antoniano en la segunda fecha liguera, acumulan dos derrotas en Puente Genil y en casa contra el Estepona y otros dos empates, los sumados en Águilas y Melilla. Hay tiempo para darle la vuelta a la situación, pero empezando por gana al Almería B, un filial que llega en puestos de descenso.

De momento, el juego de los xerecistas va a ráfagas. En el Polinario le condenaron dos errores a balón parado, aunque el equipo no fue ni mucho menos brillante. Los xerecistas sí ganaron y convencieron en Chapín frente al Antoniano. El 2-0 fue una renta corta para los méritos del Deportivo en un partido donde destacaron Chacartegui y Ricky -autor del 2-0- con destellos de calidad de Charaf y Zelu, además del buen partido de Josete e Ismael. En Águilas, el equipo mostró una gran cara en la primera mitad, dominante pero sin crear excesivo peligro, pero en la segunda fue superado por el conjunto local y los azulinos terminaron dando por bueno el punto.

Siete días más tarde, primer varapalo de la temporada en casa cayendo contra el Estepona en el tiempo de descuento en un calco de lo que sucedió el curso anterior. La primera parte de los xerecistas fue muy mala, enmendando algo la plana en la segunda aunque sin aprovechar las dos claras que tuvieron, un déficit que está pasando factura en forma de puntos. Para colmo, el Estepona marcaba el 0-1 sin que hubiera ya tiempo para la reacción. Adiós a un punto.

Y este pasado domingo, empate en el Álvarez Claro con un futbolista menos tras la doble amarilla que vio Ricky. El choque fue igualado, con fases de dominio para uno y otro, Charaf desperdició una clara ocasión para hacer el 0-1 y en la segunda mitad Abdelah se sacó un potente derechazo que colocó en la escuadra en el único tiro a puerta del Melilla en todo el partido. Los azulinos pasaron al ataque asumiendo riesgos en defensa, persiguieron la suerte y la hallaron en el 90' en una gran acción de Moussa, que desde el suelo habilitaba a Mati Castillo para que este, con la zurda, batiera a Olmedo.

Franco espera su oportunidad para ser titular en el Xerez CD. / Xerez CD

Pero, en líneas generales, el juego del Xerez CD no está convenciendo a parte de la afición, de las más exigentes del grupo. Galiano se había decantado hasta el momento por jugar con un centro del campo formado por Ismael, Jaime López y Charaf y con Javi Rodríguez y Zelu en los extremos, pero en el Álvarez Claro introdujo a Adri en el mediocentro para dar más libertad de movimiento al ex del Linares, 'sacrificando' a Charaf como interior y Javi en la otra banda, con Moussa arriba. El palaciego fue sustituido por Mati Castillo en el descanso y el equipo ganó en profundidad por la banda izquierda con el santanderino, que además anotó el 1-1 en el último minuto.

El extremo valoraba así el empate en Melilla: "Es un punto que el equipo ha trabajado mucho y está muy satisfecho por habérnoslo llevado. Para la gente de arriba anotar goles es fundamental y me viene muy bien para el aspecto anímico. Estoy muy contento tanto con el trabajo personal como con el trabajo colectivo", resaltaba.

Contra el Almería B, Galiano se va a ver obligado a mover de nuevo piezas debido a la sanción de un partido que le caerá a Ricky por la doble amarilla en Melilla. Para el lateral derecho tiene varias opciones: retrasar a Javi Rodríguez o incluso dar entrada a Guille Campos. Todo apunta a que Zelu, que se está recuperando de una pequeña rotura en el cuádriceps, no va a llegar al partido y puede ser la hora de Mati Castillo en la banda izquierda, mientras que por la derecha Franco ganaría enteros en caso de que Javi Rodríguez retrase su posición al lateral. La otra cuestión a resolver es el centro del campo: mantener a Adri e Ismael supondría sacrificar bien a Jaime López bien a Charaf para hacer frente a un Almería B que está situado en puestos de descenso.