Chacartegui: "La Minera es un rival directo, el partido va a ser una batalla"

Cinco partidos se ha perdido Felipe Chacartegui por una fascitis plantar que ya le tuvo en el dique seco otras tres jornadas: en total, el para muchos mejor fichaje de la temporada en el Xerez CD ha estado ausente en ocho duelos: La Unión, Lorca, Yeclano, Águilas, Antoniano, Melilla, Estepona y Linares Deportivo. El Deportivo está echando muchísimo de menos las cabalgadas del lateral izquierdo, uno de los futbolistas más influyentes en el juego de los azulinos, de capa caída en las últimas semanas.

Chacartegui comenzó a entrenar con el grupo la pasada semana y tiene todas las papeletas para reaparecer en el Ángel Celdrán contra la Deportiva Minera. No hay que descartar, ni mucho menos, incluso que sea titular en la banda izquierda y que Javi Rodríguez pase al lateral derecho debido a la baja por sanción de Guille Campos, el dueño del carril diestro en las últimas fechas.

"De momento, la cosa va bien", apunta el lateral isleño. "La semana pasada empecé a entrenar con el grupo, esta semana la estoy haciendo completa y a ver si puedo estar disponible para el fin de semana". La fascitis plantar no ha desaparecido del todo, aunque el futbolista se encuentra mucho mejor. Es una lesión complicada "en la planta del pie, en el talón, cada apoyo, cada frenada, al esprintar sientes como un pinchazo y te limita demasiado. Es bastante doloroso. He seguido un tratamiento con el fisio y haciendo estiramientos y la verdad es que ha mejorado bastante la cosa".

Chacartegui está "deseando" ayudar al equipo porque "desde fuera se pasa muy mal" y máxime ahora que arrecian las críticas por los últimos resultados: un triunfo en los últimos cinco encuentros. El lateral explica que "la liga está bastante igualada", pero ve al XCD "bien, seguimos trabajando día a día y estamos con bastantes ganas de que llegue el fin de semana para intentar conseguir los tres puntos".

En el Llano del Beal espera una Minera que es quinta con 38 puntos, sólo uno menos que el Xerez CD. Chacartegui espera un partido "muy duro, es un rival que puede ser directo. Jugamos en un campo complicado, pequeño, donde va a haber muchos duelos. Por momentos se podrá jugar, por otros momentos habrá que competir más y la verdad es que va a ser partido duro. No hay ninguna duda en eso. Por dimensiones, diría que es un campo como el del Antoniano, incluso más chico. Es verdad que el césped está en mejor estado. Vamos allí con todo".

Precisamente, tras la derrota en Lebrija, Diego Galiano comentó que a su equipo le había faltado saber competir y en este sentido el partido del domingo puede tener connotaciones similares. "Nos ha comentado que va a ser una batalla y que vayamos mentalizados, que va a haber muchos duelos y que estemos preparados para ello".

En cuanto a si ve al equipo con posibilidades reales de ser campeón -el primer puesto está a tres puntos pero el Águilas tiene un partido pendiente- señala que "en la Liga hay mucha igualdad y hay equipos bastante fuertes. El nuestro está preparado para todo, pero tenemos que mentalizarnos en ir partido a partido y al final de Liga veremos cómo va la cosa. Nosotros estamos enfocados en hacer una buena semana de entreno. El míster intenta que nos olvidemos un poco de la clasificación y que nos mentalicemos de que cada fin de semana tenemos una final".