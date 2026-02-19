¿Puede jugar Zequi contra la Deportiva Minera?

El futbolista del Xerez CD Zequi Díaz vio la primera tarjeta amarilla como azulino en el partido contra el Linares Deportivo disputado el pasado fin de semana en Chapín. El atacante sanluqueño, que se tuvo que retirar antes del descanso por un fuerte golpe en la espalda, acumuló otras cuatro tarjetas en su etapa en el club de su ciudad natal y existía la duda de si este próximo domingo estaba disponible para Diego Galiano en el enfrentamiento del Deportivo contra la Minera, duelo de cuarto (XCD) contra quinto y separados tan sólo por un punto.

La respuesta a la pregunta es positiva para el club xerecista, por lo que el futbolista está federativamente apto para jugar contra los murcianos. Existía la duda de si las cuatro amarillas se acumulaban una vez aterrizado en el Xerez CD. La respuesta es: no. Para que las tarjetas se arrastren de un equipo a otro, ambos tienen que disputar la misma competición (liga), categoría y división. La primera premisa se cumple, pero no las dos siguientes, ya que el Sanluqueño milita en Primerra RFEF mientras que el Xerez CD lo hace en Segunda RFEF.

Así se refleja en el Código de Disciplina de la RFEF en su artículo númnero 56, titulado 'Del modo de cumplimiento de la suspensión por partidos'. En él se establece que "las sanciones de suspensión por partidos se someterán al siguiente régimen de cumplimiento:

1. La suspensión por partidos que sea consecuencia de la comisión de infracciones de carácter leve, implicará la prohibición de alinearse, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos aquellos como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración de calendario, aplazamiento, repetición, suspensión u otra cualquiera circunstancia, hubiese variado el preestablecido al comienzo de la competición, en los partidos de la misma competición en que dicha infracción fue cometida. Se entiende por misma competición la que corresponde a idénticas categoría y división, incluidos, si los hubiere, tanto los torneos de promoción o permanencia, como la segunda fase. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 del presente artículo.

De cualquier forma, el jugador azulino no se ha ejercitado este jueves con el equipo en las instalaciones de Picadueñas. Sigue renqueante del golpe que le impidió jugar la segunda parte contra el Linares y es duda para el encuentro del domingo frente a la Deportiva Minera. Tampoco se han entrenado los lesionados Charaf y Jaime López, mientras que Chacartegui ha trabajado sin problemas y apunta incluso a titular después de haberse perdido cinco partidos por una fascitis plantar.