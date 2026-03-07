Chapín, de gala para un duelo Xerez CD - Recre por todo lo alto

Chapín acoge este domingo a partir de las seis de la tarde un clásico del fútbol andaluz, un duelo por todo lo alto entre Xerez CD y Recreativo de Huelva y con muchísimo en juego. Los azulinos, cuartos con 42 puntos, reciben al segundo de la tabla, al que tienen a dos puntos de distancia y, por lo tanto, al que sobrepasaría si la victoria, como esperan todos los aficionados, se queda en Jerez de la Frontera, con el añadido del golaveraje particular -el Deportivo ganó 1-2 en el Nuevo Colombino en la primera vuelta- que al final de liga puede desempeñar un papel fundamental.

El equipo de Diego Galiano afronta el encuentro con la moral recuperada tras la victoria conseguida hace una semana, también en Chapín, frente al Yeclano Deportivo con un gol de Chuma y que vino a poner fin a una racha de tres encuentros sin ganar. Los xerecistas recuperaron zona de play-off de ascenso, pero la competición está superigualada y cualquier tropiezo te saca de un plumazo de las cinco primeras posiciones.

El primer objetivo -entrar en play-off- pasa inexorablemente por hacerse fuerte en Chapín. Los azulinos tienen en casa partidos complicados, empezando por el de este domingo contra el Recreativo, pero además tienen que pasar por el Municipal rivales directos como el Extremadura y el UCAM Murcia, además de Unión Atlético o Puente Genil. Aunque el calendario también se 'aprieta' a domicilio con salidas a Jaén y Lorca -otros dos adversarios directos- y el partido 'en casa' contra el Xerez DFC.

Sobre el papel, se prevé un intenso duelo entre dos equipos que basan su juego en la fortaleza defensiva. Si el Xerez CD es el tercer equipo menos goleado del GRupo 4, esta faceta la lidera precisamente el Recre, con sólo 16 tantos encajados. En ataque, el 'ganador' es claramente el onubense, con nueve tantos más que el Deportivo: 34 por 25. Los números indican que el equipo de Arzu tiene bastante más pegada que un Deportivo al que últimamente le cuesta muchísimo crear ocasiones. Este domingo es un buen día para darle la vuelta a esa estadística y a la otra que dice que el Decano ha puntuado en 23 de las 32 visitas que ha realizado tanto a Domecq como a Chapín.

En lo deportivo, Diego Galiano tiene la importante baja de Mati Castillo, el máximo realizador de los azulinos esta temporada con 5 tantos, si bien se ha estancado en esa cifra y en la segunda vuelta sólo anotó en la derrota del XCD en Lebrija. El cántabro se pierde uno de los partidos más especiales de la temporada por ciclo de amonestaciones y su puesto se lo disputan Zelu y Franco Jr. El resto del equipo será probablemente el mismo que derrotaba al Yeclano, por lo que Galiano podría repetir la misma línea defensiva pese a que recupera a Josete, ausente la pasada jornada por sanción.

Medio día del club

La entidad declaró el partido Medio Día del Club, por lo que los socios deben pasar por taquilla para presenciar el encuentro contra el Recre. El club ha solicitado a los aficionados que acudan al Estadio de Chapín con la antelación suficiente para que no se formen largas colas en los accesos. Para ello, abrirá las puertas a las 16:45, una hora y media antes del partido y tiene previsto abrir más puertas en caso de necesidad. También se apunta desde el club que, ante la previsión de lluvia, sólo están permitidos los paraguas plegables por motivos de seguridad.

Desplazamiento visitante

El Xerez CD facilitó al Recreativo de Huelva 4.000 entradas para sus socios y aficionados. A última hora de este sábado, el club choquero había vendido algo más de 2.000 entradas, por lo que se espera un gran ambiente en Chapín para uno de los clásicos del fútbol andaluz. Los aficionados del Decano estarán ubicados en la grada de Fondo Norte, que se abrirá para la ocasión al igual que se hizo en el derbi contra el Xerez DFC.