Chapín no para de rugir: el Xerez CD amplía su fortaleza social

El resurgir del Xerez CD también se mide en la grada, un indicador tan revelador como los resultados deportivos. Tras más de una década en el infierno, el Deportivo ha vuelto a levantar cabeza. El club azulino tocó fondo en 2013 con su doble descenso desde el fútbol profesional a Tercera División por impagos y con el nacimiento del Xerez DFC, una fractura social que desde entonces marca a la ciudad. Sin embargo, como el ave fénix, la entidad ha emergido y en las últimas temporadas vuelve a ser el referente que fue en la ya extinta Segunda B, una categoría en la que siempre peleó por dar el salto a Segunda División.

Una parte de su afición siempre permaneció fiel a sus colores, incluso en los momentos más complicados y, poco a poco, con el paso del tiempo, el club ha ido recuperando masa social hasta convertirse en el segundo equipo del Grupo 4 que más aficionados congrega en sus partidos como local, solo por detrás del Recreativo de Huelva. El Decano, pese a atravesar también horas bajas, cuenta con una hinchada tremendamente leal y con 13.367 socios, una cifra superior incluso a la de algunos clubes de Primera y Segunda División. Por el Nuevo Colombino han pasado desde que comenzó la temporada un total de 61.940 espectadores en ocho partidos, con una media de 7.743.

La pasada temporada el Xerez CD se quedó a las puertas de disputar el play-off de ascenso, lo que dejó un sabor amargo entre la afición, que terminó decepcionada. No obstante, la llegada del jerezano Diego Galiano al banquillo y la confección de una plantilla competitiva devolvieron la ilusión a unos seguidores tan sufridores como incondicionales.

Una media ascendente

A falta de un partido para cerrar la primera vuelta en Chapín -el derbi frente al Xerez DFC, que apunta a ser una de las mejores entradas de la temporada-, el Deportivo ya ha congregado en el Municipal 53.086 aficionados en solo siete encuentros como local, lo que arroja una media de 7.584 espectadores por partido.

El dato cobra aún más valor si se compara con la temporada anterior. En el primer tramo del pasado curso, el Xerez CD disputó nueve partidos como anfitrión, dos más que en la presente campaña hasta el momento, y reunió en Chapín y el Pedro Garrido a 59.076 aficionados, con una media de 6.561 por encuentro. Pese a contar con menos citas en casa, los registros actuales reflejan un crecimiento claro en la respuesta de la afición.

Datos de la afluencia a Chapín en la primera vuelta del curso 25/26 a falta del derbi con el Xerez DFC. / R

Mejor y peor entrada

El análisis de las cifras muestra también picos significativos. La mejor entrada de la temporada hasta la fecha se produjo en la octava jornada, coincidiendo con la visita de la Deportiva Minera, entonces líder y dirigida por José Carlos Checa, técnico de los azulinos en las dos últimas campañas, con 10.092 espectadores. En el extremo opuesto, la entrada más baja se registró el pasado 30 de noviembre ante el Real Jaén, con 6.344 aficionados. En el único partido disputado como local en diciembre, el 14 frente al Atlético Malagueño, tampoco se superó la barrera de los siete mil espectadores (6.881), en un fin de semana marcado por las zambombas en la ciudad.

En total, la pasada campaña 114.014 seguidores acudieron a los encuentros del Deportivo como local, cifra que se elevó hasta 118.037 incluyendo la Copa. Números que el club podría superar si mantiene la tendencia actual y si el derbi confirma el idilio entre el equipo y una grada que vuelve a rugir en Chapín.

Conviene recordar que en el ejercicio 23/24, en el que el Xerez CD logró el ascenso directo a Segunda Federación como campeón desde Tercera, el respaldo social ya fue un factor clave. Aquel curso, entre Chapín y el Pedro Garrido, 79.591 aficionados siguieron los encuentros del Deportivo, en una temporada que marcó el inicio de la recuperación definitiva de su masa social.