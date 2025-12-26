Un Xerez CD sólido y eficaz que vive con poca pegada

El gol, bendita locura. El Xerez CD ha despedido 2025 instalado en la cuarta posición del Grupo 4 de Segunda Federación, una plaza de privilegio que refrenda el buen trabajo realizado por el conjunto de Diego Galiano durante la primera vuelta de la competición, que concluirá el próximo 4 de enero con el derbi frente al Xerez DFC. Los azulinos suman 27 puntos y se mantienen firmes en la pelea por los puestos altos de la clasificación -son cuartos-, aunque los números ofensivos siguen siendo una de las grandes asignaturas pendientes del equipo.

Los xerecistas han marcado 16 goles y han encajado 12, lo que les deja un corto +4. Son, con diferencia, el conjunto menos goleador entre los equipos situados en la zona noble de la tabla, pero también uno de los que mejor rentabiliza cada tanto. El líder, el Águilas, ha anotado 21 goles; el UCAM Murcia, segundo, y el Extremadura, quinto, suman 24; mientras que La Unión, otro de los aspirantes y que es tercero, ha marcado 19. Sin embargo, el Xerez CD se mantiene a la estela de todos ellos gracias a una notable solidez defensiva y a su carácter competitivo, que le permite sacar adelante muchos partidos por la mínima.

De hecho, sólo el líder Águilas y La Unión mejoran los registros defensivos de los azulinos, con 10 y 11 goles encajados, respectivamente, con unas diferencia de +11 y +8. El equipo de Galiano ha convertido la fiabilidad atrás en su principal argumento, una seña de identidad que le permite seguir sumando puntos incluso cuando la pólvora no acompaña en ataque, aunque no es menos cierto que en algunos encuentros les ha lastrado de forma especial.

El pasado curso con José Carlos Checa al frente de la nave, las cosas no marchaban mejor en ese aspecto a estas alturas. El Xerez CD estaba fuera de los puestos de play-off, era séptimo con 24 puntos, había marcado 13 goles y recibido 12 (+1). Al final, se quedó fuera de la pelea después de encadenar una serie de resultados adversos en las últimas jornadas de la competición.

Mati Castillo, pichichi

La falta de gol no se explica en este caso por ausencia de ocasiones. El Deportivo genera oportunidades suficientes para resolver los encuentros, pero el problema aparece en los metros finales, donde la definición y la toma de decisiones no están siendo las más acertadas. Ni los delanteros ni los futbolistas de segunda línea, muchos de ellos llamados a marcar diferencias, están encontrando continuidad de cara a puerta.

En la delantera, Nané y el sub-23 Moussa Sissokho han aportado entre ambos cuatro goles. El primero ha firmado tres tantos: un doblete —uno de ellos desde el punto de penalti— frente al Yeclano Deportivo (1-3) y el tanto de la victoria ante el Real Jaén en Chapín (1-0). Moussa, por su parte, se estrenó como goleador en Linarejos frente al Linares Deportivo (2-2), en uno de los encuentros más exigentes del curso.

La mayor aportación ofensiva está llegando, curiosamente, desde la segunda línea. Mati Castillo se ha convertido en el pichichi del equipo con cuatro tantos, a pesar de no haber sido siempre titular. El atacante fue decisivo en Melilla, donde logró el gol del empate en el tiempo añadido en la quinta jornada, repitió en Chapín frente al Almería B para dar los tres puntos al Deportivo, volvió a ver puerta ante el Yeclano y, en la jornada 15ª, anotó el tanto del triunfo frente al Atlético Malagueño, confirmando su peso específico en los momentos clave.

La segunda línea marca poco

Por el contrario, otros jugadores llamados a aportar cifras ofensivas notables como Charaf, Zelu, Franco, Jaime López o Ismael apenas han sumado un gol cada uno, una producción escasa para un equipo que aspira a mantenerse en la pelea por las plazas de privilegio. El resto de los tantos han llegado desde la zaga, con Adri Rodríguez, que abrió el marcador en el Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva (1-2), y con las aportaciones puntuales de Ricky Castro y Moi, que también han puesto su granito de arena.

Pese a todo, el Xerez CD sigue demostrando que sabe competir. Ha aprendido a exprimir al máximo cada gol, a cerrar partidos y a sumar puntos en encuentros igualados, una virtud que le mantiene en la zona alta de la clasificación. La incógnita de cara a la segunda vuelta es clara: si el equipo logra mejorar su eficacia ofensiva, el margen de crecimiento puede ser importante, de ahí los esfuerzos de la dirección deportiva para firmar a un buen delantero, aunque no siempre ese aspecto es sinónimo de éxito y goles. Por ahora, los azulinos cierran el año con los deberes hechos, asentados entre los mejores del grupo y con la sensación de que, incluso sin ser demasiados brillantes en ataque, el proyecto camina con paso firme y argumentos suficientes para seguir soñando.