Chapín, piedra angular del objetivo

Dispuesto a seguir con su buena dinámica en casa, el Xerez CD recibe este domingo por la tarde en Chapín, a partir de las seis, al Linares Deportivo. Los de Diego Galiano quieren hacer bueno el punto de la pasada semana en Estepona, mientras que el cuadro linarense visita Jerez después de estar casi quince días sin competir, toda vez que el pasado fin de semana quedó suspendido su partido, como otros muchos de la jornada, debido a la climatología.

En el Deportivo, el técnico tiene una baja importante, la de Charaf, lesionado el pasado domingo en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona. La ausencia del centrocampista de Los Palacios se antoja importante en los azulinos, pues hasta ahora había sido titular en 21 de los 22 partidos disputados, jugando un total de 1.640 minutos y anotando dos goles, curiosamente, goles que dieron los tres puntos al equipo pues anotó ante la Deportiva Minera (1-0) y ante el Melilla (1-0).

A la ausencia del hispano-marroquí se une una semana más la de Felipe Chacartegui, que aunque esta semana ha ido entrando con el grupo, todo apunta a que no reaparecerá hasta el próximo domingo ante la Minera.

Con este panorama y teniendo en cuenta que Diego Galiano no es muy partidario de tocar lo que funciona, lo lógico es que el once inicial sea muy parecido al de las últimas jornadas, con el cambio obligado de Charaf. En principio, tal y como reconoció el técnico en la rueda de prensa del pasado jueves, tanto Jaime López como Jaime Fuentes parten con opciones, si bien es cierto que, analizando las estadísticas, parece que el sevillano cuenta con más opciones de ser titular inicialmente.

El resto del once no parece que vaya a tener muchas más novedades, si bien es cierto que no sería descabellada que sus dos refuerzos invernales, tanto Zeki como Chuma, tuviesen un hueco en la alineación inicial, algo que también podría ocurrir con Ricky Castro.

Así las cosas, lo lógico es que De la Calzada salga bajo palos, con una línea de cuatro con Diego Campos, Moi, Josete y Javi Rodríguez en defensa, Adri Rodríguez, Ismael y Jaime López en la medular, con Mati Castillo y Zelu o Zeki en bandas y arriba Nané o Chuma.

En cuanto a la convocatoria, la única novedad con respecto a la pasada semana es la presencia del lateral izquierdo Leo Vázquez, en detrimento del lesionado Charaf. En principio, en el banquillo estarían Marcos como portero suplente, Bless, Ricky, Leo Vázquez, Jaime Fuentes, Zelu o Zeki, Nané o Chuma, Franco Junior y Sissokho.

En el Linares, por su parte, Miguel de la Fuente ha preparado a conciencia el encuentro, sabedor de la necesidad de puntos que tiene su equipo. Los azulones vienen de sumar 6 de los últimos 9 puntos, si bien es cierto que en su última salida ante la Minera recibieron cinco goles.

Por esta razón, además de la recuperación de algunos jugadores, se esperan cambios en el once. Una de las novedades puede ser el escocés Jack Harper, que ha entrenado con normalidad esta semana y todo apunta a que será titular, al igual que el ex del Bollullos, Juan Becken, que se perdió el último partido por sanción. Por contra, tiene la baja de Isra García, expulsado ante la Minera.

Un posible once sería Diego Barrios en portería, con Luis Aguado, Rafa Ortiz, Manny y Becken en defensa; Joao Paulo, Caramelo, Menudo y Fran Lara, Hugo Díaz y Jack Harper.