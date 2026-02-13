Diego Galiano: "Todo está muy igualado y como bajes los brazos, te pintan la cara"

Seguir siendo fuertes en Chapín es el objetivo que se marca el Xerez CD de cara al encuentro que el domingo le medirá al Linares. Diego Galiano, técnico xerecista, ha confesado en rueda de prensa que "ese es el pensamiento que tenemos, creo que el equipo está trabajando bien, hemos tenido una semana normal de entrenamiento, ya por fin después de estos días tan malos, y nada, el objetivo es intentar salir por el partido y que los puntos se queden en casa".

Galiano espera encontrarse a un rival complicado "porque con el cambio de entrenador ha sumado 6 puntos de 9, y están siendo un equipo sólido que hace goles en transiciones, un equipo peligroso, muy vertical y que está bien plantado. La categoría es muy igualada, hay mucho nivel, cualquier equipo gana dos partidos y se mete arriba, y pierde dos y te metes abajo, por eso tenemos que intentar seguir siendo nosotros y jugar como lo estamos haciendo en casa. Es cierto que debemos mejorar algunos aspectos, pero la idea es lograr los tres puntos".

Con Chacartegui lesionado una semana más y con la baja de Charaf por problemas de rodilla, el entrenador azulino se verá obligado a introducir novedades en el once. "Bueno, tenemos ahí a Jaime, que el otro día no salió titular, y también a Jaime Fuentes, que está entrando en buen nivel y no está teniendo sus minutos correspondientes. Creo que para la baja de Charaf tenemos soluciones, y el que entre seguro que lo hará bien".

Tras su debut el pasado domingo, Chuma, el último refuerzo, va poco a poco entrando en la dinámica de grupo, aunque en palabras de Diego Galiano "todavía le falta ritmo. El otro día cuando entró, tanto él como Jaime y Franco, el equipo lo notó y tuvimos buenos minutos. Sabemos que Chuma nos va a aportar, y para conseguir ese ritmo que le falta, tendremos que ir dándole minutos. A ver qué hacemos esta semana, pero es un futbolista que nos puede aportar mucho".

De cara al estado del terreno de juego de Chapín, tras dos semanas sin ser utilizado, Galiano aseguró que "no sé cómo estará pero espero que mejor que la última vez. Después de quince días sin pisarse, estará mejor, aunque es cierto que por el tema del temporal, puede que esté un poco blando". De todos modos, y en relación al césped, el técnico lo tiene claro. "Es lo que hay, y nada, intentaremos ganar porque si está malo, lo va a estar para los dos".

A pesar del calendario complicado que le espera el próximo mes, el preparador xerecista prefiere "centrarse en ir partido a partido. En esta categoría, todos los partidos son difíciles. ¿Quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a ir al campo del Estepona, estando en descenso y a tantos puntos de la salvación? A principio de temporada nadie. El año pasado se metieron en play-off y tienen un presupuesto alto y una plantilla de buen nivel, y mira, están en descenso directo. Esto está muy igualado, es muy difícil y cualquier equipo te puede pintar la cara. No creo que porque venga uno de la zona alta sea más difícil sumar. Cualquier rival te hace daño y como bajes los brazos, te quedas fuera".

Finalmente, respecto a sus números fuera de casa, Galiano defendió el trabajo de los suyos. "Es verdad que el otro día sacamos un punto, pero en líneas generales, el equipo está haciéndolo bien fuera, porque en esta categoría es cada vez más difícil sumar puntos de visitante. Hay que ser prudentes, ir partido a partido, y nada, seguir fuertes en casa. Es cierto que el del otro día no fue nuestro mejor partido, pero lo que hay que sacar positivo es que no siendo nuestro mejor partido, el equipo mantuvo la portería a cero y tuvo ocasiones para ganar. Por eso, que hay que ser prudentes e ir con pies de plomo".