Checa hace balance de la pretemporada del Xerez CD

Acaba la pretemporada, José Carlos Romero 'Checa' ha hecho balance de estas seis semanas en las que el Xerez CD ha preparado un inicio de liga que se presenta bastante duro con rivales en teoría llamados a estar en la parte alta de la clasificación, comenzando por el primer partido contra el UCAM Murcia en Chapín el próximo domingo 1 de septiembre.

El Deportivo sólo perdió el encuentro contra el Betis Deportivo, empató con Sanluqueño (Primera RFEF) y Real Madrid C (Segunda RFEF) y venció a dos adversarios de su misma categoría, Melilla y Balompédica Linense; además de otras victorias ante rivales de inferior división.

Llega el momento de hacer balance y Checa apunta que "los jugadores han cogido los conceptos, lo que queremos, sienten lo que es el Xerez y al final se ven resultados más allá de los marcadores de los partidos, que eso no importa tanto, pero sí cómo apretamos tras pérdida, de cómo somos capaces de someter al contrario cuando tenemos el balón, cómo somos capaces de robar en campo contrario y de ser protagonistas de los partidos".

Quizá contra la Balona fue el partido más completo de la pretemporada y eso invita al optimismo porque es el más reciente antes de comenzar lo verdaderamente importante. El entrenador nazareno comenta que "hemos tenido más momentos durante la pretemporada muy buenos, también otros malos, creo que estamos corrigiendo las cosas que hemos hecho mal, pero todavía nos quedan cosas por corregir. Es verdad que hicimos un buen partido ante un muy buen rival como la Balona, creo que tienen al mejor entrenador de la categoría por experiencia y por cómo sabe motivar a sus jugadores. La Balompédica Linense tiene mucha suerte de tener al entrenador que han firmado. Nosotros estamos contentos, pero más allá del resultado me quedo con las sensaciones, sobre todo porque las cosas que hemos trabajado se han trasladado al partido".

"Nos falta maldad en ambas áreas, en la nuestra no hay que dejar botar, debemos ser más expeditivos"

De este modo, el Xerez CD parece llegar preparado al inicio: "El único objetivo con el que empezamos la pretemporada es el primer partido de liga, lo tenemos ya cerca y vamos cogiendo conceptos, pero nos quedan cosas que mejorar, quedan diez días y vamos a intentar mejorarlas para pelear a tope contra el rival que creo que va a ser a batir este año, que es el UCAM". Y entre esas mejoras, apunta que "todavía nos queda sobre todo ser más fuertes en las áreas, hay que tener más maldad, tanto en área rival como en la propia. Muchas veces llegamos y no finalizamos jugadas y después en propia nos han tocado balones, sobre todo en la segunda parte, hemos podido despejar antes y dejamos botar... Tenemos que ser más fuertes porque esta categoría demanda esas cosas. Hay que ser más expeditivos, estar concentrados cuando atacamos y también cuando nos toque defender nuestra área. Le exigimos mucho a los delanteros para que lleguen al área y hagan goles y también a los defensas que nos den esa seguridad detrás".

Checa ha estado alternando durante la pretemporada con dos sistemas, un 4-4-2 más clásico y un 3-5-2 con dos carrileros dándole amplitud al campo, dos volantes por dentro y un mediapunta y un delantero, pero afirma que aún no se ha decantado por uno u otro porque "son variantes que tenemos, ya elegiremos. Ya decidiremos, pero podemos utilizar los dos sistemas, estoy muy contento cuando los hemos trabajado y el equipo se adapta bien". Sí comenta que es posible alternar porque tiene jugadores "muy versátiles, tengo mucha suerte de los jugadores que tengo, mucha suerte por estar en el club que estoy y al final ellos son los protagonistas y es que ellos quieran, nosotros tenemos que darles las máximas herramientas posibles para que sientan que pueden hacer las cosas bien. Ellos creen y quieren formar parte de la historia del Xerez. Con eso es todo más fácil".

"Me han hecho un gran equipo, pero si podemos reforzar la banda... me conformo con eso”

Con respecto a posibles llegadas, el Deportivo tiene el cupo de 16 licencias mayores de 23 años cubierto y seis sub-23 (Santos, David García, Ulloa, Adri Valiente, Armengol y Sergio López), por lo que tiene tres fichas libres, dos de campo y una más para un tercer portero. Checa quiere reforzar la banda izquierda y, de hecho, "me conformo con el banda, se lo he dicho a Miguel Ángel y a Gallo. Me han hecho un gran equipo, pero si podemos dar ese último empujón para reforzar la plantilla, estamos abierto a eso".