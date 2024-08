Perotti y Migue García, salidas en el Xerez CD

Migue García, junto a Álex del Río, que no jugó contra la Balona por unas molestias.

El Xerez CD no cuenta ni con Perotti ni con Migue García. Ninguno se vistió de corto en el encuentro contra la Balompédica Linense que este miércoles disputaron ambos equipos en el Estadio Pedro Garrido correspondiente al Trofeo Feria de la Vendimia que se adjudicó el conjunto azulino por dos tantos a cero.

Con el fichaje de Josete, el Deportivo tiene cubierto el cupo de licencias de jugadores mayores de 23 años, el máximo que permite la reglamentación de la RFEF, ya que pese a que se ha pasado de las 22 fichas a las 25, el resto se deben cubrir con jugadores sub-23. El Xerez CD cuenta con una plantilla de 18 jugadores mayores de 23 años y seis sub-23. En resumidas cuentas, sobran dos y los elegidos para este trance son Migue García y Perotti.

Al centrocampista de Écija le han perseguido las lesiones desde su llegada al Deportivo en la temporada 21/22, sufriendo dos roturas de cruzado en ambas rodillas, la última el pasado mes de noviembre en el derbi contra el Xerez DFC, que todo hace indicar que fue su último partido oficial como jugador del XCD. Migue ha participado en varios encuentros de pretemporada. Tuvo algunos minutos en el encuentro contra el Atlético Sanluqueño y luego también ante Real Madrid C y Jerez Industrial. Ante la Balona ya no se vistió de corto.

Perotti, en la grada del Pedro Garrido con el exjugador del Xerez CD Eloy. / Manuel Aranda

Perotti, uno de los futbolistas con más talento y condiciones de la plantilla azulina, tampoco cuenta para Checa. Al igual que Migue, ha estado jugando con una ficha federativa sénior provisional. El extremo izquierda sí ha participado en todos los encuentros de la pretemporada, excepto el último contra la Balona. Llegó la pasada temporada procedente del Utrera, recién descendido de Segunda RFEF y con pasado en el Gerena y en el Recreativo de Huelva. Fue uno de los futbolistas más importantes para Checa y anotó 6 goles.

Preguntado por ambos jugadores tras el partido contra la Balona, Checa respondía de la siguiente manera: "Tengo que decir poco, lo que tenía que hablar lo hablé con ellos y si el club no ha hecho nada público espero que lo haga. Han sido dos jugadores importantes para nosotros el año pasado, en el caso de Perotti porque Migue fue muy importante, pero no en el terreno de juego por el tema de la lesión. Está claro que al final sólo podemos tener 16 fichas sénior y el club tiene que decidir. Yo le he dicho al club lo que yo pienso y también a ellos".