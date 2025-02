Checa: "En Chapín tenemos que dar más todos"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, reconoció que el Antoniano entró mejor en el partido que su equipo, pero considera que el resultado más justo habría sido el empate. El entrenador sevillano apuntó que los de Diego Galiano fueron "más fuertes" en las áreas, que la jugada del segundo gol se defendió "mal" y sobre la racha de cuatro partidos sin ganar y dos derrotas seguidas en Chapín comentó que "en casa no nos está dando, pero este equipo ha demostrado que se sabe levantar"

Pregunta.Decepción. ¿Qué le ha pasado a su equipo?

Respuesta.La verdad es que no hemos salido bien en los primeros minutos, nos metieron en nuestro área a base de balones parados y en una de las primeras jugadas se ponen por delante. A raíz de ahí, intentamos meternos en el partido, ser nosotros, llevar el balón a las bandas y llegar al área y creo que lo conseguimos, tuvimos un par de ocasiones, pero no pudimos empatar antes del descanso.

R.Hemos seguido insistiendo, creo que la segunda parte ha sido de dominio nuestro, pero hemos cometido errores pues que se pagan caros en esta categoría, lo hemos visto, no por los goles sino por las acciones mal defendidas. Le hemos dado vida al contrario, al final ha sido más fallo nuestro que acierto de ellos, pero hay que felicitar al contrario, es un equipo que sabe a lo que juega, que presiona, que va a los duelos, que es capaz de llevarte al máximo y nosotros en ciertos momentos del partido no hemos estado a la altura de esos duelos. Creo que lo justo hubiera sido un empate, si es por ocasiones hemos tenido más, pero ellos han sido más fuertes en las áreas y hay que felicitarles.

P.El segundo es un claro error vuestro y a partir de ahí al equipo le falta fe.

R.Así es. El equipo estaba haciendo muchísimas cosas bien, íbamos a por el partido, habíamos empatado, estaba de cara y viene el gol después de una ocasión que el árbitro nos pita falta y en esa jugada a la contra sacan rápido, nos cogen y defendemos mal, no podemos poner paños calientes. Son cosas que tenemos que mejorar, hemos tenido errores que nos han condenado.

P.¿Por qué le echan?

R.Discutiendo una acción con el linier, le estaba recordando que la anterior falta la había pitado y que faltas así había habido muchas y todas han caído de un lado, pero bueno son cosas que yo veo de una forma que a lo mejor no son. Creo que se puede hablar, pero el linier no ha querido que hablara con él y me ha expulsado. Respeto mucho a los árbitros y si lo ha hecho será porque he hecho algo mal.

P.Cuatro partidos sin ganar, dos derrotas seguidas en casa, ¿está el equipo en un bache similar al de la primera vuelta?

R.Los resultados que queremos no están llegando, pero el que haya venido a ver el partido sabe que el Xerez Club Deportivo ha merecido más. Sí es cierto que a lo mejor no para llevarnos la victoria, pero sí algo ante un buen equipo que está peleando por los puestos de arriba, un equipo que el año pasado hizo muy buena temporada en esta categoría y hay que valorar a los rivales que tenemos enfrente. Nosotros tenemos las ideas muy claras, sabemos lo que queremos, estamos cada vez más cerca del objetivo, pero no hemos conseguido nada y está claro que en casa tenemos que dar un poco más todos.

P.¿Qué les está faltando en Chapín?

R.Nos está faltando, está claro. Con este apoyo increíble de la afición es verdad que tenemos una responsabilidad con este escudo, los rivales vienen extramotivados, un estadio de Primera, una afición de Primera y nosotros tenemos que llevar ese peso. El que juegue en el Xerez tiene que estar acostumbrado a llevar este peso, si no no puede jugar aquí. Y llevamos un par de partidos en casa que no han sido los mejores.

P.¿Qué supone esta racha y esta derrota?

R.Levantarse. Estamos tranquilos. El camino es el correcto y sobre todo corregir lo que hemos hecho mal. La defensa del área la hemos hecho muy mal, los equipos se aprovechan de los errores nuestros y hay que felicitar al contrario, pero también tenemos que hacernos ver por qué tenemos esos errores.

P.Una pena porque cada vez que se bate récord de asistencia en Chapín el equipo no está a la altura.

R.Creo que los aficionados se tienen que ir contentos con lo que ha hecho el equipo en la segunda parte porque hemos metido al Antoniano en su campo y las dos únicas ocasiones se las hemos regalado nosotros y eso dice mucho de estos jugadores, que se han sabido levantar tras el descanso e ir a por un equipo que está haciendo las cosas bien, pero está claro que lo que quiere la afición es conseguir los tres puntos y nosotros también y no ha podido ser, pero si algo tiene este grupo es que sabe levantarse, cuando vienen mal dadas saben que la única forma de salir es con unión. Sabemos dónde estamos, de dónde venimos, nos queda mucho y hay que valorar lo que están haciendo estos jugadores esta temporada.