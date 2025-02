Nuevo tropiezo de un Deportivo que cae a la séptima plaza (1-2)

El Xerez CD sigue con su particular mala racha de resultados y por segundo partido consecutivo ha caído en Chapín. Si La Unión Atlético se llevaba los tres puntos del feudo xerecista hace dos semanas ahora lo ha hecho el Antoniano. Los azulinos suman cuatro jornadas sin ganar y caen a la séptima plaza empatados a puntos con el Linares y a uno del Águilas. El equipo de Diego Galiano, superior en la primera media hora, se adelantó con un golazo de Adri Peral desde unos 35 metros. Empataba Nané al poco de la reanudación, pero los visitantes anotaban en un error defensivo de los azulinos a ocho minutos del final en su único acercamiento, sin que el Deportivo supiera reaccionar.

Tres novedades

Joé Carlos Romero 'Checa' introdujo varios cambios con respecto al equipo que empató en casa del Juventud Torremolinos. Isma Gil regresó a la portería después de que Santos haya defendido la meta azulina las tres jornadas anteriores con desigual suerte -dos empates y una derrota-, mientras que en el centro del campo Manu de la Lama (primera titularidad para el marbellí) suplió al sancionado Adri Rodríguez. La otra sorpresa en el equipo titular fue la entrada de Santisteban en lugar de Armengol. En el banquillo, Santos, Adolfo, Reina, Diego, Taufek, Lidueña y el guineano para salir en la segunda parte.

De la Lama se situó de inicio en la banda izquierda con Iago en la derecha y Nané partiendo como segundo punta por detrás de Santisteban, mientras que Charaf se movía por todo el frente de ataque y buscando constantemente el balón, mientras que a Misffut le tocaba colocarse en la posicion natural de Adri Rodríguez. Enfrente, el Antoniano se colocaba con cinco atrás en fase defensiva, aunque con el balón controlado Javi Rodríguez subía al extremo derecho siendo un hombre más de ataque.

Iago al palo... anulado

Los primeros minutos eran de tanteo con un Deportivo necesitado de sumar los tres puntos para recuperar la quinta plaza perdida tras la victoria por la mañana del Águilas ante el UCAM Murcia, que sigue sin levantar cabeza en este 2025. La primera llegada de peligro la protagonizó el equipo de Checa en un magnífico centro de Ricky que superó a Barrios y que Iago remataba al palo, pero el asistente de Tribuna levantaba el banderín señalando posición antirreglamentaria. La réplica llegaba enseguida en una falta que Javi Rodríguez remataba absolutamente solo en el segundo palo, aunque afortunadamente para los locales el remate era defectuoso.

Golazo de Adri Peral

Se encontraba cómodo el Antoniano, con las ideas muy claras, defendiendo sin problemas y pisando cada vez más el campo azulino. Tras un par de saques de esquina, los de Diego Galiano se colocaban por delante con un golazo de Adri Peral. El centrocampista, desde unos 35 metros y sin que nadie saliera a taparle, agarró un zapatazo, el balón hizo una 'folha seca' y entraba por la escuadra izquierda de Isma, que sólo pudo acompañar el balón con la mirada.

Iago mandó este balón al palo, pero la jugada estaba anulada por fuera de juego. / Vanesa Lobo

El tanto le sentó fantásticamente a un equipo que ya de por sí tiene los conceptos de su entrenador muy asimilados y, es más, los lebrijanos pudieron hacer el 0-2 apenas tres minutos después tras un saque de esquina que remataba Guille Campos. El zurdazo del sanluqueño tocó en Nané, el balón se 'envenenó' e Isma tuvo que sacar una mano milagrosa para sacar a córner.

Le costaba un mundo al Xerez CD hilvanar jugadas ante un Antoniano que sumó a Joao como un nuevo efectivo más en una línea que se cerraba atrás con seis esperando el lanzamiento en largo de los azulinos. Iago hizo trabajar a Barrios con un buen disparo dentro del área y una mejor parada del meta lebrijano, que abortaba el empate en la primera llegada con verdadero peligro de los locales a la media hora de duelo.

El Xerez CD se desesperaba y con él la grada, Jaime y Adri Peral presionaban a Charaf y Misffut y obligaba a Josete y Geovanni a jugársela en largo, balones siempre fáciles de defender para la zaga visitante. Para colmo, cuando el Deportivo salvaba la primera línea de presión, arriba no había finura. Nané, con todo a favor en el punto de penalti, remataba a las manos de Barrios tras un buen centro de Iago.

Gol anulado a Santisteban

Dio un paso adelante el Deportivo en los minutos finales del primer tiempo y Santisteban cazaba un magnífico centro de Paco Torres. El remate de cabeza del delantero azulino, como mandan los cánones, se alojaba dentro de la meta de Barrios, pero el asistente levantaba de nuevo la bandera por fuera de juego, que pareció claro. Con un lanzamiento de falta ejecutado por Iago y que se marchó varios palmos a la derecha de Diego Barrios acababa una primera mitad igualada que se decidía por el zapatazo que Adri Peral clavó en la meta de los azulinos.

Entra Taufek y empata Nané

Algo había que cambiar para remontar el partido y Checa optó por dar entrada a Taufek en lugar de un desaparecido De la Lama para dar más mordiente a la banda izquierda de los azulinos, que sólo llevaron peligro por la contraria, y en cotadas ocasiones, en la primera mitad. El norteafricano tiene desparpajo, regate y desequilibrio y lo demostró en la primera que tuvo. Desarboló a Álvaro Caro, se adentró en el área y su disparo lo repelía Diego Barrios. El rechace lo cazaba en el punto de penalti Nané para empatar el partido y anotar su sexto tanto de la temporada. Delirio en Chapín y 1-1 con más de 35 minutos por delante.

Paco Torres se dispone a sacar de banda mientras Checa, que fue expulsado, mira al terreno de juego. / Vanesa Lobo

Se vinieron arriba el Xerez CD, la afición y Checa, que metía más pólvora en ataque con Armengol supliendo a Santisteban. El segundo estuvo a punto de caer en un saque de esquina en corto de Iago sobre Charaf, que le devolvió el balón. El gallego -nacido en Barcelona- se adentró en el área, no vio línea de pase y se la jugó con un disparo sin ángulo que se marchó desviado.

El Deportivo tomaba riesgos, dejaba sólo a Josete y Gio en línea defensiva y con muchos metros a sus espaldas. Iago, con un extraordinario autopase en la banda derecha, volvió a llevar peligro con un disparo que Barrios repelía de puños, la pelota le caía en la frontal a Charaf, que la mandaba a las nubes. Eran los mejores minutos del Xerez CD, que sabía que tenía que aprovechar ese momento para hacer el segundo.

Pero Taufek también es capaz de lo peor y un gravísimo error estuvo a punto de costarle muy caro a su equipo. Se puso a regatear en el área, Guille Campos le robó el balón y su zurdazo lo repelía Isma, la pelota rebotó en Óscar y se estrellaba en el palo. La bronca de Checa fue monumental.

Mazazo

Lidueña por Iago fue el siguiente cambio de Checa en un Xerez CD que seguía insistiendo aunque no con el ímpetu del inicio de la segunda mitad. Un cuarto de hora tenía por delante el equipo de Checa para no caer esta jornada de puestos de play-off de ascenso. Armengol no vio línea de pase a Lideña en una contra y la afición pidió penalti en una caída de Nané. La grada estalló tras un balón largo de Isma que ganaba Taufek a Cobo, este caía y el árbitro pitaba falta cuando el atacante azulino ya encaraba a Barrios. Y en la jugada siguiente, mazazo del Antoniano. Centro desde la banda derecha que Isma repele de puños, la pelota toca en un defensa y le cae a Jaime, que sólo tuvo que embocar haciendo el 1-2. Checa protestó la jugada anterior y el árbitro lo mandaba al vestuario.

Charaf intenta deshacerse de un rival. / Vanesa Lobo

Se le escapaban los puntos al Xerez CD. Entraban Reina por Misffut en el Deportivo y José Mari por Adri Peral en el Antoniano. No hubo reacción del Xerez CD, incapaz de hacer daño a un adversario que supo defenderse para sumar tres puntos que le sirven para igualar en la quinta plaza con el Águilas y superar al Deportivo. Los de Diego Galiano ganaron en la primera vuelta y también han sido verdugos de los xerecistas en Chapín.