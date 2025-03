Checa: "Vamos a pelear hasta el final por el play-off y creo que lo vamos a conseguir"

El Xerez CD, tras perder la pasada jornada en El Rubial frente al Águilas (1-0) en una cita en la que tenían depositadas muchas esperanzas de cara a sus opciones de acceder al play-off de ascenso una vez atada la permanencia en el Grupo IV de Segunda RFEF con su triunfo ante el San Fernando en Chapín (2-0), encara este domingo (18:00) en Chapín la primera de sus seis finales de cara a conseguir el ambicioso objetivo. Su rival es la Deportiva Minera, una escuadra que llegó a ser líder, pero que cayó en barrena, cambió hasta de entrenador y que la pasada jornada resurgió contra el San Fernando para respirar y evitar meterse en serios problemas tras cinco derrotas seguidas y seis citas sin ganar.

José Carlos Checa, técnico azulino, siempre cauto, no se fía del equipo de Pepe Aguilar, lo considera uno los mejores no ya del grupo, de los cinco que integran la categoría, cree que el partido será tremendamente complicado y que van a necesitar el respaldo de la grada para sacarlo adelante. Eso sí, es optimista de cara al final de liga y apuesta fuerte por el Xerez CD, subraya que "vamos conseguir el play-off".

–¿Cómo ha ido la semana después del revés ante el Águilas?

–Sabemos que tenemos que mejorar, el otro día nos lo hicieron ver una vez más. No fuimos fuertes en las áreas y sufrimos mucho tanto en ataque como en defensa. Esta semana, tenemos puesto el foco en la Minera, pero también hay que corregir los errores que cometimos el sábado y este equipo, una vez más, se levantará y logrará los tres puntos esta vez.

–Frente a la Minera, el Xerez CD no puede fallar si quiere aspirar a todo...

–Ganar es nuestro objetivo cada jornada en casa o fuera y esta vez no es menos. Nos enfrentamos a un gran equipo. Si lo analizas jugador por jugador es el mejor, el segundo o el tercero más potente no ya de este grupo, de todos los grupos. Así que teniendo en cuenta eso, ya nos podemos imaginar a qué rival nos medimos. De todos modos, el objetivo sigue siendo el mismo, ganar delante de nuestra afición.

–¿Cómo se espera a la Minera, que rompió la pasada jornada una racha muy negativa?

–Nos vamos a encontrar a un equipo motivado, que viene a jugar a un estadio de Primera División y ante una afición de Primera, y que se va a enfrentar a un rival que no está haciendo las cosas mal. Me espero a la mejor Minera posible. Cuentan, como he dicho antes, con un gran grupo de jugadores, pero confío en mi equipo para lograr el primer objetivo a corto plazo, que es ganar este partido.

–Ha hablado de aspectos a mejorar, la asignatura pendiente es el gol...

–Es lo que más se paga y lo que más nos cuesta a todos, no sólo al Xerez CD. Está claro que es una de las cosas que tenemos que mejorar, pero también hay que mejorar en la defensa de nuestra área, que a balón parado nos hicieron mucho daño cuando no habíamos sufrido en casi toda la temporada. No nos podemos volver locos, el equipo sabe en qué tiene que mejorar y sabe como hacerlo. Seguro que esta semana, los jugadores volverán a levantarse y a sumar estos tres puntos que nos van a venir muy bien de cara al final de temporada.

–¿Dónde puede estar la clave del partido?

–En las áreas. Nosotros hacemos muchas cosas bien, pero la clave siempre está ahí, ahí se marcan las diferencias. Ellos tienen jugadores que marcan las diferencias como Omar Perdomo, Pipo, Brito, Rubén Mesa, Arturo... Todos son grandes jugadores y tienen un gran portero como es Fran. Podrían estar en cualquier equipo de esta categoría e incluso en categoría superior. Tenemos la suerte de enfrentaros a grandes futbolistas y tenemos que dar el máximo de nosotros si queremos competir contra ellos.

–¿Será importante el empuje de la grada para lograr esos puntos?

–El empuje de la grada siempre es fundamental para nosotros. Desde que llegué aquí está siendo clave. Es lo que digo siempre, los nuestros no tienen que venir a ver el partido, tienen que venir jugarlo y lo hacen. Nos dan muchísimo y nosotros tenemos que darles. Este partido es una final, pero no es la única, llevamos jugando finales desde pretemporada. Aquí, siempre hay que salir a ganar, este escudo no te invita a hacer otra cosa. Iremos a por el partido y nos quedaremos con los tres puntos, estos jugadores están preparados para conseguirlo.

–A falta de seis jornadas, ¿en qué tiene que mejorar su equipo para conseguir el play-off?

–Nuestra única intención desde que llegué es el partido a partido. Está claro que el primer objetivo ya lo tenemos, no matemática pero sí virtualmente, que es la permanencia y el siguiente reto es intentar pelear por entrar en el play-off hasta la última jornada y creo que lo vamos a conseguir. Estoy seguro de que estos jugadores nos van a enseñar una vez más que se puede y esta semana hay que lograr los tres puntos. De todos modos, hay que darle valor al contrario y a todos los rivales. No podemos pensar que jugamos solos. Cuando perdemos, empatamos o jugamos regular es porque el Xerez CD ha jugado mal, pero también porque enfrente hay un rival que lo hace bien y que nos complica. Tenemos que darle mucho valor y respetar mucho a los adversarios porque son buenos y estamos compitiendo en una liga muy complicada y nueva para muchos de nosotros. Estamos haciendo una gran temporada y queremos terminarla de manera posible. Pero, a corto plazo, sólo nos centramos en ganar el domingo.

–Después de mucho tiempo puede tener a toda la plantilla disponible...

–Siempre me centro en el equipo antes que en cualquier jugador y esta semana tengo la suerte de contar con todos. De todos modos, nunca pongo excusas por ningún futbolista, para eso están las plantillas. Tengo la suerte que Miguel Ángel y Gallo me dieron un buen plantel, estoy muy contento con todos y siempre intento poner a los mejores. No soy de hacer alineaciones populares aunque haya gente que crea que hago rotaciones y cambios a lo loco. Me equivoco muchas veces, pero siempre intento poner a los once que considero idóneos para ganar los partidos.