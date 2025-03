Juan Luis Gil: "No jugar el play-off no sería un fracaso, pero sí una decepción"

El Xerez CD logró la permanencia en el Grupo IV de Segunda RFEF a falta de siete jornadas para el final de la competición tras su triunfo en Chapín contra el San Fernando por 2-0 en su mejor partido de la temporada como local. La ilusión se desató y todos apuntaban muy alto. El play-off de ascenso era el nuevo reto. La euforia sólo duro una semana. El Deportivo cayó en El Rubial por 1-0 ante el Águilas y volvió a la realidad.

Pero no todo el mundo es pesimista. Juan Luis Gil, presidente azulino, confía en pelear por un objetivo que muchos consideran ya inalcanzable: "Lo de la pasada jornada fue un frenazo, es cierto. Con la permanencia conseguida con tantas jornadas por delante, no jugar el play-off no sería un fracaso, especialmente si echamos la vista atrás y vemos de donde venimos, pero sí que supondría una decepción, nos quedaríamos con un sabor agridulce al final. De todos modos, vamos a entrar sí o sí. Este grupo es muy igualado y de una jornada a otro cambia todo muchísimo".

Los que sí asume es que "el partido de este domingo ante la Minera en Chapín es vital, es la primera de nuestras finales. Si lo sacamos adelante, otra vez estamos metidos en la rueda y si lo perdemos, no estaremos descartados, pero sí estaríamos obligados a ganar todo lo que resta y eso ya sí sería complicado. Lo podemos conseguir y en el play-off, Chapín, con el apoyo de los nuestros, sería talismán. Estamos teniendo problemas para ganar en casa, pero seguro que la dinámica cambiaría totalmente, esos partidos son diferentes".

El club confirmó la pasada semana que mantiene conversaciones con Checa para su renovación y el técnico también lo afirmó, aunque desveló que no tiene prisa para decidir su futuro. El mandatario xerecista mantiene que "en ello seguimos. Hemos vuelto a hablar y creo que las dos partes queremos lo mismo. El acuerdo se acabará firmando en un par de semanas".

Al margen del tema deportivo, el económico también es actualidad en el Xerez CD. Vicente Vargas, exentrenador azulino, denunció al club al no llegar a un acuerdo por las cantidades que le adeudaban y el Deportivo debe abonar ahora al jerezano casi 40.000 euros tras una resolución judicial. Gil se muestra crítico en ese sentido: "Es una lástima que Vargas cobrase en esa época cantidades que el club no generaba. Las cantidades que nos ha exigido son desorbitadas".