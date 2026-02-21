Checa: "El equipo que ha hecho Gallo es una pasada"

José Carlos Romero 'Checa' sigue guardando grandes recuerdos de su paso por el Xerez CD, al que ascendió a Segunda RFEF hace dos campañas como campeón del Grupo X de Tercera y casi clasifica para el play-off de ascenso a Primera RFEF la pasada campaña. El técnico, que recibió el homenaje del que fue su club dos temporadas en el partido de la primera vuelta, vuelve a 'reencontrarse con su pasado' y no duda en calificar al XCD como "uno de los mejores rivales a los que nos podemos enfrentar".

En su comparecencia antes del encuentro contra los xerecistas, Checa apuntaba que "si echamos la vista atrás, estas tres semanas hemos estado en el campo del Águilas, un histórico; en el campo del Yecla, otro histórico; y en Jaén, otro histórico, y ahora recibimos al mejor rival posible que es el Xerez Club Deportivo, un equipo hecho para ascender, que su director deportivo ha hecho una pasada de equipo, con un cuerpo técnico espectacular y que va a venir aquí a ser protagonista. Intentaremos con nuestras armas ponérselo muy difícil".

La Minera es uno de las escuadras más en forma del Grupo 4, pero vio cortada su buena racha en La Victoria, donde cayó 2-0. Checa no pone reparos a la derrota: "Hay que felicitar al Real Jaén porque hizo un partido muy bueno, fueron superiores en muchas fases del juego, nos costó entrar en la primera media hora de partido y a partir de ahí el partido se igualó pero el resultado fue justo. Nosotros tenemos que mejorar, fortalecer las cosas que hacemos bien y corregir muchas cosas que nos faltan por mejorarlas". Y añadía que "a lo largo de una temporada se pasan momentos buenos, malos y regulares y lo importante es no cambiar. El equipo que sea capaz de gestionar todas esas subidas y bajadas que pueden pasar durante una temporada será el que va a estar arriba".