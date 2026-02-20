Galiano: "Queda lo más importante de la Liga y para sumar habrá que sudar sangre"

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, espera un partido muy duro en el Llano del Beal contra la Deportiva Minera, un adversario que "hace las cosas muy bien, está muy bien trabajado" y que se adapta a las circunstancias del juego en un campo de reducidas dimensiones, un campo similar al del Antoniano, donde el XCD cayó 3-2 y, en palabras del técnico, "no supimos competir". El técnico no se escuda en las bajas, está convencido de que los que salgan por Guille Campos, Charaf o Jaime López "lo harán igual o mejor" y advierte de que a partir de ahora "costará sudar sangre sumar puntos porque todos los equipos se juegan algo".

Para el técnico azulino, el choque contra la Minera se presenta "muy complicado, porque tiene muy buen equipo, está muy bien trabajado y en su campo hacen muchísimas cosas bien: si tienen que jugar, juegan; si tienen que jugar directo lo hacen; a balón parado van fuerte... Entonces, es un equipo muy completo, con mucha calidad, con mucho orden, con muchísimo trabajo. Sabemos que para intentar sacar algo allí tenemos que igualar el nivel de intensidad que tienen ellos, intentar hacer las cosas bien, no cometer errores y competir en cada momento, en cada acción como si fuera la última".

El encuentro se va a disputar en un campo de reducidas dimensiones, quizá incluso más pequeño que el del Antoniano, donde los xerecistas perdieron hace unas semanas y Galiano comentó tras caer que su equipo no supo competir. En este aspecto, señala que "es una de las cosas que más hincapié estoy haciendo porque creo que tenemos una asignatura pendiente en los campos de césped artificial, de reducidas dimensiones. Tanto en pretemporada como al inicio de liga en Puente Geni y en Lebrija el otro día no hemos hecho a buen nivel, creo que tenemos una espinita clavada, el equipo tiene que dar un paso adelante a nivel competitivo y si somos capaces de darlo podemos traernos algo positivo".

Y en un escenario así, el balón parado se antoja fundamental: "Tanto a favor como en contra es un factor muy importante, nuestro gol también a balón parado, es de penalti, al final en esta categoría se hacen y se reciben goles a balón parado y creo que si somos capaces de dominar en este partido el área, vamos a tener mucho ganado. Es un partido donde pasan muchas cosas muy poco tiempo, en cualquier despeje, en cualquier saque de banda, en cualquier corner puede haber una ocasión de gol y tenemos que estar en tensión continuamente, tenemos que defender bien y saber que también nosotros vamos a tener muchas opciones de hacer gol, porque es un campo donde continuamente van a pasar cosas".

Unocerismo

Al Deportivo se le está acusando de que tras ponerse por delante en el marcador se echa atrás, jugando demasiado con fuego, una táctica que no siempre sale bien, como pasó hace unos días contra el Linares. El técnico apunta que "el otro día el empate fastidia, pero esto es fútbol, a mí me gusta salir todas las semanas a ganar siempre y no mirar ni para atrás, pero los rivales también juegan, los equipos están necesitados, en el último tramo de liga todo el mundo se está jugando algo, se juega el descenso, se juega no meterse, o se juega meterse arriba y todo el mundo va a muerte, va con el cuchillo entre los dientes. Tenemos que mentalizarnos que queda el tramo más importante de la liga y tenemos que estar muy fuertes mentalmente y ser muy ambiciosos a nivel competitivo para intentar sumar los puntos, en esta categoría siempre cuesta mucho trabajo sumar puntos, pero a partir de ahora va a haber que sudar sangre para sumarlos".

Así que "estamos en ello, lo hablamos mucho, lo trabajamos y esperemos que no nos pase, que si pase que sea por mérito del rival, no por demérito nuestro, que muchas veces creo que han sido más situaciones por demérito nuestro, por el miedo a ganar, a que no nos empataran, a hundirnos... Creo que eso no trae nada bueno, te pueden complicar algunos partidos, se te pueden ir los partidos y tenemos potencial para estar mucho más tiempo en campo contrario y últimamente cuando nos ponemos con el resultado a favor no lo estamos haciendo".

Oportunidad

Las bajas de Charaf y Jaime López abren la posibilidad a otros jugadores que han tenido menos protagonismo esta temporada. Es, por ejemplo, la hora de Bless en la medular, aunque Galiano no cree que sea una reválida para los que entren ahora aprovechando las ausencias de sus compañeros: "Hay gente que quizás no ha tenido la oportunidad antes porque yo no se la he dado, el equipo viene trabajando muy bien, lleva todo el año estando a buen nivel porque la gente que está atrás está apretando y los resultados como son positivos quizás no le está dando para entrar en el equipo o yo no lo considero para entrar en el equipo, pero no me cabe ninguna duda que hay gente que viene trabajando muy bien que seguramente tenga oportunidad el domingo y estoy convencido de que lo van a hacer bien".