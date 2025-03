Checa: "Este Xerez no se va a relajar"

El Xerez CD tiene este sábado un partido importante contra el Águilas en El Rubial. Los azulinos, sextos con 42 puntos, están a uno del play-off de ascenso que marca el Antoniano -que este domingo visita Chapín para medirse al Xerez DFC- y mantienen cuatro de distancia con el equipo murciano, un rival directo que tiene un partido menos que debe recuperar el próximo miércoles, también en su feudo, ante el Juventud Torremolinos.

Checa, técnico azulino, afirma que su equipo se desplaza con la intención de sumar un triunfo y en ningún caso va a permitir que sus jugadores se relajen después de conseguir la permanencia virtual tras vencer al San Fernando en uno de los partidos más completos de la temporada: "Este equipo no se va a relajar, no lo hace en ningún entrenamiento y es un espectáculo. Ustedes que venís más a verlo entrenar, pues se ve. Y está claro que el objetivo de esta semana es, como todas, ir a ganar. Ir a ganar en un campo muy complicado ante un rival que está hecho para ascender, un rival que tiene un director deportivo que a todos los equipos que coge son de play-off de ascenso. Ya lo ha hecho en Lorca, lo ha hecho en Cartagena, lo ha hecho en UCAM Murcia, lo ha hecho también en Águilas, lo ha ascendido también de Tercera a Segunda RFEF...", señalaba el técnico de Dos Hermanas.

El entrenador azulino ahondaba un poco más y añadía con respecto al Águilas que "es un equipo que tiene un presupuesto bueno, que se ha reforzado con jugadores para eso, que tiene un buen entrenador, que está muy bien trabajado, un equipo que es capaz de cerrar los partidos, que recibe pocos goles, que recibe pocas ocasiones y que somete al rival. Nos van a poner al límite y nosotros tenemos que aguantar ese ritmo".

El estado del césped natural de El Rubial puede que no sea el idóneo. Esta semana ha sufrido una importante cantidad de agua y el pasado martes estaba completamente anegado. Checa admite que puede condicionar en parte, pero apunta que "siempre intento hacer o mirar al rival lo justo, pero sobre todo para intentar dar la información a mis jugadores de cómo podemos hacerle daño. Si el campo está mal será para los dos, es verdad que también por las circunstancias del terreno de juego podría cambiar, pero no creo que sea así. Yo creo que estará espectacular. Hace dos semanas creo que también cayó una tromba de agua allí contra el Torremolinos y se suspendió el partido, pero la semana pasada, que he visto el partido contra el Orihuela, estaba espectacular".

Para concluir, apuntaba que quedan "siete finales" pero se centra en la primera ante "un rival muy potente. Vamos a centrarnos en la primera con el único objetivo de ir a Águilas a ganar".