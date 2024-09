Checa: "La gente que ha salido desde el banquillo es la que ha ganado el partido"

Pregunta.Seis puntos de seis posibles. Mejor inicio de competición imposible.

Respuesta.Y ante qué equipos. Es cierto que ejor imposible y con los equipos que hemos tenido enfrente, la semana pasada UCAm y esta semana un Granada que juega muy bien. que estoy seguro de que va a perder pocos puntos en su casa y nosotros hemos sido capaces de llevarnos los tres.

P.Se ha visto un Xerez CD muy serio atrás y con bastante presencia en ataque.

R.Sí, creo que es más mérito de mis jugadores, que han sabido igualar los duelos, quitarle la posesión a un equipo que suele tenerla normalmente y hemos sabido hacer daño aunque no hemos podido refrendar con goles esa superioridad que hemos tenido en la primera parte. En la segunda, tras los cambios, ellos tuvieron una parte en que estuvieron mejor, pero nosotros fuimos capaces de hacerles daño en un córner.

P.Qué importantes son las jugadas de estrategia en esta categoría. La semana pasada el gol de Iago y ahora Santisteban.

R.La estrategia es importante en esta categoría y en todas. Cada vez el fútbol está más igualado, los partidos se vuelven más tácticos e incluso a veces aburridos. Tenemos que estar preparados para lo que nos vamos a encontrar y cuando peor estábamos, porque ellos nos habían metido en campo propio, hemos creído y la hemos aprovechado.

P.¿Qué significa esta victoria a nivel de confianza?

R.Tenemos que seguir trabajando, se trabaja mucho mejor cuando se consiguen los tres puntos, pero tenemos que tener los pies en el suelo, el año va a ser muy duro, tenemos las ideas muy claras de lograr los 42 puntos cuanto antes y ya nos quedan 6 menos.

P.Es decir, que aunque esto nada más que ha hecho empezar, el discurso es el mismo: quedan 36 puntos.

R.Exacto, no hay más, quedan 36, nos ponemos metas a corto plazo, nos centramos en el partido del Estepona y deseando que llegue el lunes para volver a entrenar y preparar el partido contra el Estepona de la mejor manera posible porque nos ha tocado un calendario al principio contra tres o cuatro equipos que van a estar arriba seguro.

P.Dentro del buen tono del equipo en general, le quería preguntar por Ricky, que en dos partidos ha jugado ya en tres posiciones, la pasada semana en banda derecha y en Granada como lateral izquierdo y derecho.

R.Al final, me centro en el grupo, no me centro en ningún nombre. A Ricky lo trajimos para hacer esa función, sabíamos las opciones que nos podía dar. Hoy le ha tocado cambiar de banda y después en la segunda parte le ha tocado cambiar y lo ha hecho bien. Pero me centro en el equipo, todos han rayado en una buena línea y los cambios han sido fundamentales para lograr la victoria. No son sólo los que salen de inicio, la gente que ha salido desde el banquillo es la que ha ganado el partido.

P.Han debutado como titulares Josete y Ulloa y han rendido a gran nivel. La plantilla es amplia y versatil. El equipo por encima de las individualidades.

R.Me centro en eso, no en los nombres y sí en el equipo. Sabemos que estamos preparados y muchas veces me toca ser injusto porque sólo puedo poner a once, pero sé que estoy rodeado de los mejores y lo han desmotrado. El equipo ha funcionado con dos o tres cambios al igual que la semana pasada.

P.El madrugón ha valido la pena y más de cien aficionados en la Ciudad Deportiva.

R.Es una pena porque es lo que nos lleva estar en esta categoría. Tenemos una afición de Primera que merecía estar en Los Cármenes, pero estamos en la categoría que estamos. Nosotros vamos a intentar seguir creciendo para ayudar a que el club esté lo antes posible en el fútbol profesional.