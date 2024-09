Checa: "El liderato es anecdótico, pero lo que están haciendo estos jugadores es impresionante"

Jerez/El Xerez CD se ha colocado líder del Grupo IV de Segunda RFEF tras su triunfo ante el Torremolinos, un equipo que marchaba invicto, por 3-1 en Chapín. Tiene los mismos doce puntos que el Linares, pero cuenta con mejor diferencia de goles que la escuadra jiennense. José Carlos Checa, entrenador del cuadro azulino, no ha ocultado su alegría por el triunfo, se muestra orgulloso de los jugadores y de la afición, pero frena la euforia y asegura que "el liderato es anecdótico, el primer objetivo es sumar los cuarenta y dos puntos que marcan la salvación cuanto antes".

–Su equipo fue superior desde el primer momento, ¿cómo valora el triunfo?

–Una vez más tengo que dar la enhorabuena a mis jugadores, nos están haciendo creer que esto es fácil y no lo es, es impresionante. Cada semana se superan porque enfrente teníamos un equipo que no había perdido, que a todos los rivales les ha hecho ocasiones y ha sido capaz de ser dominador y aquí ha sido todo lo contrario. Ha marcado en su único tiro a puerta en una falta y luego tuvo otro remate de cabeza. Fueron sus dos únicos remates de un equipo que tiene un ataque bestial, muy bien trabajado por su entrenador, así que eso significa el trabajo de los jugadores del Xerez CD tienen mucho mérito.

–¿Qué le dice el liderato?

–Para nosotros es importante haber ganado. Es muy importante ganar, llevar doce puntos a estas alturas y saber dónde estamos y lo difícil que es esto. Está claro que nos quedan tres puntos menos para conseguir la salvación, que es el objetivo y también está claro lo que he comentado antes. Parece fácil lo que están haciendo los jugadores, pero es muy complicado. Es muy difícil ganar en esta categoría, lo dicen los resultados, y nosotros hemos tenido opciones de hacerlo en todos los partidos ante rivales muy buenos. Eso es mérito de los futbolistas y ellos saben que es muy difícil, que tendremos momentos malos. Hay que seguir trabajando y seguir creciendo como equipo. Lo que están haciendo es dificilísimo. No me paro a pensar en el liderato, eso es algo anecdótico, nuestro pensamiento no está en el liderato, está a corto plazo en ganar cada semana y en llegar a los cuarenta y dos puntos cuanto antes.

–Ante el Torremolinos marcó Nané y lo volvió a hacer Santisteban...

–Es bueno para el equipo. Nané hace un trabajo espectacular y no había tenido suerte de cara al gol. Ha metido dos y me quedo con el trabajo que hace cada semana. A los delanteros se le piden goles, pero a nosotros por la forma que tenemos de jugar y de presionar él nos da muchas cosas, igual que Santisteban, que Diego y que Armengol. Ahora mismo está jugando Nané y me alegro por él, lo mismo que por Santisteban. Lo importante no son los nombres, es el equipo y me quedo con el trabajo de todos. El tiempo que ha estado en el campo Nané estuvo espectacular y luego Santi, igual.

–La afición está ilusionada, ¿cómo se frena esa euforia?

–Ya he comentado antes que esto es algo anecdótico, quedan muchas jornadas por delante. Debemos saber en la categoría que estamos y el trabajo que nos ha costado llegar. El objetivo es asentar al club y luego, seguir creciendo, es lo que nos encomendaron cuando llegamos. No vamos a cambiar el objetivo, hay que ir semana a semana y logra cuanto antes esos cuarenta y dos puntos que he comentado.

–¿Qué le ha parecido el aspecto que presentaba Chapín?

–Lo de la afición es un espectáculo, en los momentos malos nos levantan y en los buenos nos animan. Siempre lo digo, tenemos una afición de Primera y ahora tenemos un equipo de Segunda RFEF. Es cierto que tenemos mucha suerte con tener esta afición, pero también la afición tiene mucha suerte de tener a estos jugadores, que contagian tanto y que consiguen que crean tanto como ellos. Podemos hacer cosas bonitas juntos.

–El Xerez CD visita el domingo Lebrija, ¿qué espera?

–Esperamos como siempre que el equipo esté a la altura de la afición que se desplace, que será muchísima. No dejan de sorprendernos, igual que el grupo de jugadores que tenemos no dejan de sorprendernos, cada día crece más. Esta afición siempre ha estado ahí y no la vamos a descubrir. Personalmente, le debo mucho tanto a mis jugadores como a la afición. Lo único que puedo pedirle por favor es que no cambie, que siga creyendo, que vamos a tener momentos malos y la vamos a necesitar. Y lo mismo sucede con los jugadores, tendrán momentos malos, pero hay que creer en ellos.