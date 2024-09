Liderato y fiesta en Chapín (3-1)

El Xerez CD es el nuevo líder del Grupo IV de Segunda RFEF. El Deportivo se ha impuesto por 3-1 al Juventud Torremolinos en un partido que dominó siempre y en el que fue mejor que su rival. Los azulinos, con esta victoria, suman los mismos doce puntos que el Linares, que también derrotó al San Fernando (2-1), pero los de Checa tiene ahora a su favor la diferencia de goles. Han marcado siete y encajado tres, mientras que los jiennenses convirtieron ocho y recibieron cinco. Nané abrió la cuenta de los xerecistas con un doblete, Castillo acortó distancias en el descuento del primer acto para un adversario que perdió en Chapín su condición de invicto y Santisteban volvió a demostrar su ángel anotando el 3-1 definitivo ya en el segundo tiempo (70').

Dos cambios y línea de cuatro

Para recibir al Torremolinos, que se plantaba invicto en Chapín, Checa cambió el dibujo respecto al de Murcia ante La Unión y apostó por salir con línea de cuatro. Realizó dos cambios en esta oportunidad y se quedaron fuera Adolfo y Missut para que entrasen Paco Torres atrás y Sergio López pegado a la banda izquierda. En la portería repitió Santos y en defensa, de derecha a izquierda, comenzaron Paco Torres, Josete, Geovanni y Ricky, con David García y Ulloa en la sala de máquinas acompañados por Iago Díaz, Charaff, Sergio López y Nané.

Con la grada entregada tras el triunfo en La Unión, Chapín, con un ambientazo en las gradas, apretaba desde el primer instante y en esos primeros momentos, el equipo de Antonio Calderón asustó con una acción en la que un disparo desde dentro del área de Miguel Pérez se marchó rozando el poste derecho de la meta defendida azulina.

Nané muestra su camiseta tras hacer el 1-0. / Miguel Ángel González

Nané abre la lata

El Deportivo encaró el choque con ganas y buscó llevar la iniciativa ante un rival replegado, pero no encontraba el camino de gol. En el 19', Nané tuvo en sus botas la acción más clara, pero optó por colocar el balón en el corazón del área para que lo rematara Iago cuando lo más fácil era el lanzamiento. El gol no se hizo esperar y ahora, con los protagonistas invertidos. Justo después de esa acción, un activo Charaf robó la pelota, la recogió Iago y sirvió para que Nané, esta vez sí, eludiera al portero para abrir la lata. 1-0. Minuto 19. Chapín rugía. Y no era para menos. La celebración del tanto de ariete, el primero esta temporada, fue por todo lo alto y la afición lo festejó con él.

La diana dio un plus al Deportivo, que quería sentenciar. Y en el 26' tuvo una triple ocasión. Iago se sacó un gran zapatazo desde la frontal del área que repelió el portero el rechace lo recogió Charaf y lo sacó un defensa y el siguiente despeje lo estrelló Sergio en el cuerpo de un jugador del cuadro costasoleño que la grada reclamó por penalti. Y en el 40, una bonita acción de Sergio López no la remató de espuela Charaf por poco.

Iago y Charaf celebran junto a Nané el 2-0 el delantero. / Miguel Ángel González

Doblete de Nané y 2-1

Y la justa recompensa a la superioridad llegó en el minuto 42. Iago Díaz volvió a sacarse de la chistera otro centro de cine para que el ariete Nané se elevase entre el punto de penalti y el área pequeña y anotase un bonito gol de cabeza. 2-0. Y todo de cara. Pero antes del descanso, el Juventud Torremolinos iba a recortar distancias casi de la única manera que podía hacerlo. Una falta en frontal del área la transformó de forma magistral Castillo. Le pegó con la derecha y con mucho efecto al balón y lo colocó en la misma escuadra en el descuento. 2-1. Minuto 47. Y aún hubo tiempo para más, Sergio casi hace el 3-1 tras un saque de esquina, pero Antonio Miguel lo atajó abajo.

Adri por Ulloa y Calderón invierte los roles

Ulloa se quedó en la caseta en el descanso para que saltase al verde Adri Rodríguez, que no se había estrenado, y ocupase su puesto en la medular. Antonio Calderón también movió ficha, se marchó Cristóbal y entró Diego Núñez, pero intercambió las posiciones de varios jugadores buscando más mordiente. Los visitantes salieron más aplicados y los azulinos ya no lo tenían tan fácil. Akito lo intentaba, aunque se perdía en mil y un regates imposibles, y Iago mandó por encima del larguero un centro de Ricky (52').

Checa no tardó en hacer un triple cambio para volver a recuperar el control y atar un partido que a su equipo no se le podía escapar y entraron en liza Del Río, Adri Valiente y Santisteban, autor del gol del triunfo en La Unión. Pero nuevamente fue el combinado visitante el que asustó. Una falta botada por Castillo la remató de cabeza Isma Heredia.

El delantero Santisteban celebra el 3-1 que anotó pocos minutos después de entrar en el campo. / Miguel Ángel González

El ángel de Santisteban

Pero el Deportivo tiene ángel y no estaba dispuesto a que se le complicase la tarde. Satisteban volvía a aparecer. El delantero está tocado. Un centro de Valiente lo mandaba dentro de cabeza. 3-1 Minuto 70. El ariete lleva ya tres dianas. Con el tercer tanto, las aguas volvieron a su cauce y Chapín se lo pasaba en grande. Fondo Sur y Preferencia intercambiaban cánticos y el Deportivo seguía dando pasitos para cosechar un triunfo que merecía de sobras ante un rival que, eso sí, nunca le perdía tampoco la cara al choque. La grada seguía con su fiesta. Iago Díaz, que se marcó un gran partido, fue despedido con una gran ovación y tenía minutos Misffut. El partido entraba en una fase en la que el Deportivo no quería cometer errores y el rival quería pero no podía. 3-1. Triunfo y liderato.

Once inicial que presentó el Xerez CD ante el Torremolinos. / Miguel Ángel González