Checa: "Si alguien mereció ganar este partido fue el Xerez CD"

El Xerez CD realizó un buen partido en El Pozuelo ante el hasta este domingo líder del Grupo IV el Juventud Torremolinos, pero no pasó del empate a uno por su falta de definición. En la primera parte tuteó y superó a la escuadra de Antonio Calderón, que aprovechó un penalti para adelantarse en el marcador en el último minuto del primer tiempo y tuvo que esperar a la segunda para poner las tablas con un golazo de Nané.

José Carlos Checa, técnico azulino, se ha mostrado una vez más orgulloso del trabajo de sus jugadores y del respaldo de la afición, cree que merecieron ganar porque tutearon e hicieron mucho daño al líder y sigue centrado en la permanencia, aunque el Deportivo continúa en puestos de play-off de ascenso a Primera RFEF.

–¿Qué valoración hace del partido?

–Ha sido muy disputado, entre dos equipos que querían ganar, aunque nuestra primera parte fue para irnos por delante en el marcador y, sin embargo, en la última jugada concedimos un penalti que fue y lo transformaron. Fue una pena, pero el equipo no se hundió y, tras el descanso, seguimos igual que en la primera parte, salimos a por ellos, presionamos alto, le quitamos el balón, jugamos en campo contrario y empatamos. Creo que si alguien mereció ganar fue el Xereez Club Deportivo.

–La primera parte de su equipo fue notable, a los puntos no debió terminar 1-0, ¿es la línea a seguir?

–El primer tiempo fue la línea a seguir del trabajo que venimos realizando durante toda la temporada. El equipo hace muchísimas cosas bien, aunque también es cierto que debemos mejorar algunas cosas, como esa defensa en el área. Nos enfrentábamos a un gran rival, con grandes jugadores y supo aprovechar su oportunidad, creo que el penalti fue su único tiro entre los tres palos y eso dice mucho del buen trabajo de mis futbolistas, que se han presentado en el campo del líder sin miedo, a quitarle el balón, a hacerle daño y creo que lo conseguimos desde el minuto uno.

–¿Firmaba el empate a medida que fueron transcurriendo los minutos?

–La verdad es que no, hicimos cambios para ir a por el segundo gol y así se lo transmitimos al equipo, a nosotros no nos vale el empate, queremos la permanencia cuanto antes y la tenemos más cerca. Es cierto que veníamos al campo del líder y que es un gran equipo, pero hemos sabido competirle, hemos sabido jugarle de tú a tú y le hemos hecho muchísimo daño. De todos modos, hay que felicitarles porque están haciendo una temporada espectacular y me alegro mucho por su entrenador y por sus jugadores, están haciendo un gran trabajo también. Vimos a jugar sin complejos y ya lo he comentado antes, si algún equipo mereció los tres puntos fue el mío.

–¿Qué le faltó a su equipo para llevarse los tres puntos?

–Ser más fuertes en las áreas, defendimos mal la jugada del penalti y en ataque, tuvimos bastantes acercamientos, pero no finalizamos. A pesar de poner buenos centros, no llegamos con mucha gente y no terminábamos las jugadas y ellos eran peligrosos a la contra. De todos modos, en líneas generales, me tengo que ir muy contento con el trabajo del equipo una vez más porque estamos más cerca del objetivo.

–Su equipo lleva en play-off bastantes jornadas, ¿aún no mira la tabla?

–No, tenemos muy claro lo que tenemos que conseguir y una vez que logremos los 43 puntos ya habrá tiempo de pensar en otras cosas, todavía nos faltan siete u ocho puntos. Es una temporada histórica para nosotros, somos un equipo recién ascendido, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, pero tengo mucha suerte de contar con los jugadores que tengo, que nos hacen mejores a todos. Están haciendo creer a una afición que venía de pasarlo muy mal que como equipo se pueden lograr cosas. Para mí es una suerte contar con esta afición y con estos jugadores.

–La afición ha arropado una semana más al equipo...

–Nos quedamos sin palabras una jornada más y ya van muchas. Tenemos que agradecer mucho a nuestros seguidores, son los que nos levantan en los momentos malos. Ellos siempre lo dicen, que están en las buenas, en las malas y en los peores y cuando las cosas se nos pusieron mal es cuando más empujaron y cuando más se hicieron notar. Una vez más tenemos que darle las gracias, les necesitamos.

–La próxima jornada, el Antoniano, que ha caído en casa ante La Unión, pero que está fuerte...

–Todos los partidos son bonitos y mucho más ante nuestra afición. Tenemos la suerte de tener un gran estadio, una gran afición y todos los equipos cuando vienen a nuestra casa se extramovitan y es normal porque tenemos una afición y un equipo de Primera y unos jugadores y un entrenador de Segunda RFEF. Ellos son los que nos están dando un plus para competir contra estos grandes rivales. De todos modos, siempre digo lo mismo, vamos partido a partido, hemos logrado un punto más y ya estamos más cerca de esos 42 o 43 para conseguir la permanencia cuanto antes.