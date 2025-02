Empate ante el líder que sabe a poco (1-1)

Punto que sabe a poco. El Xerez CD ha plantado cara al líder Juventud Torremolinos en El Pozuelo y ha sido mejor que el cuadro costasoleño, especialmente en la primera mitad, pero se ha tenido que conformar con un empate una vez más por su falta de efectividad arriba. Los de Checa dominaron el primer acto, pero se marcharon perdiendo a la caseta tras encajar el 1-0 de penalti en el minuto 45, pero no tardaron en reaccionar y Nané puso las tablas con un gran gol tras la reanudación. Con la igualada, el Deportivo suma 35 puntos y conserva la quinta plaza y sigue en play-off tras la derrota del Antoniano en su feudo contra La Unión por un contundente 1-4. El cuadro murciano es ahora el nuevo líder y el cuadro costasoleño, segundo.

Ricky Castro regresó al lateral izquierdo tras cumplir su partido de sanción. / Jaime Benítez/Xerez CD

Tres cambios

Checa, tras la derrota del equipo la pasada jornada en Chapín frente a La Unión por 0-1, movió piezas el once, pero menos de las esperadas. Ricky Castro, tras cumplir su sanción ante los murcianos, recuperó la titularidad en el lateral izquierdo, Charaf también entró en la medular por Reina y en ataque Nané también dejó esta vez en el banquillo a Santisteban. El resto de jugadores, los mismos del domingo. Santos repitió en la portería, la zaga la completaron Paco Torres, Josete, Geovanni y el mencionado Ricky, Adri y Charaf en el centro, con Iago, Misffut, Nané y Armengol. Los costasoleños también introdujeron tres cambios, dos de ellos obligados por sanción.

Iago Díaz, que esta vez sí jugó pegado a la derecha, fue de los destacadios en el primer tiempo. / Jaime Benítez/Xerez CD

Minutos de tanteo

Sobre el verde, primero contra quinto y máximo respeto de salida, con dos equipos que tenían claro que el partido era vital. El meta Cuenca desbataró una internada xerecista (3') y luego le tocó aplicarse a los azulinos en defensa. Eneko Azurmedi, a los cinco minutos, mandó el balón fuera con la zurda y Josete cortó una contra de Castillo que le costó la amarilla.

Y en ese intercambio de acciones de ataque, en el 13' Santos despejó de puños una falta lateral. El Deportivo apretó el acelerador superado el cuarto de hora y comenzó a mandar en el partido y a ser superior a un rival conservador. Un centro al segundo palo de Nané lo mandó a córner Azurmendi (16') y una falta qu sacó Geovanni en corto para Iago, la remató de cabeza fuera Adri, que fue desequilibrado en el área, pero el árbitro no consideró que el empujón fuese tan claro como para pitar penalti (18').

Los xerecistas dispusieron de bastantes acciones para haber marcado antes que su rival. / Xerez CD

Dominio azulino

Los azulinos insistían ante un adversario ordenado, que no tenía prisas y se dedicaba a esperar su mejor opción, aunque no lo tenía fácil ante el posicionamiento rival. En el 24', Javi Cuenca tuvo que salir al borde del área para cortar un balón al que intentaba llegar Armegol. Las aproximaciones xerecistas seguían y nuevamente Iago (28') se sacó un buen centro que sacó la defensa antes de que Armengol y Nané pudiesen rematar.

Y a la media hora, polémica otra vez. Armengol se marchó por la izquierda por velocidad y fue empujado en el área, pero otra vez el árbitro no quiso saber nada. El Xerez CD había dado un paso al frente y buscaba romper las tablas, pero le faltaba acierto en la definición. Un remate de cabeza de Ricky en el segundo palo se le marchó fuera y a continuación, una contra de Nané no la resolvió Armengol, que remató a las manos del portero.

Fran Castillo celebra el 1-0 al Xerez CD desde el punto de penalti. / Juventud Torremolinos

1-0 de penalti

El once de Antonio Calderón no se sentía cómodo y no encontraba la forma de morder a los xerecistas, pero sobre la campana, tras un buen balón de Fran Castillo para Servetti desencadenó una acción en la que Josete llega tarde y el atacante cae. En esta oportunidad, el colegiado no tuvo dudas y decretó pena máxima. El goleador Fran Castillo, con tranquilidad, engañó a Santos para convertir el 1-0. Minuto 45. Los costasoleños no fallaban y sacaban petróleo de una de sus escasas opciones de gol.

Todavía hubo tiempo antes del final del primer acto para otra acción polémica, en la que Armengol cayó en el área en una acción similar a la de Servetti, pero aquí el trencilla se desentendió de las protestas azulinas, que arreciaron al final de los primeros cuarenta y cinco minutos con un Ramón García muy enfadado.

Los xerecistras abrazan a Nané tras hacer el empate. / Xerez CD

Golazo de Nané (1-1)

El segundo tiempo arrancó con la misma dinámica que terminó el primero, con un Deportivo enchufado ante un rival que se encontraba por delante en el marcador de forma injusta. Y la igualada no tardó en llegar para poner justicia en el electrónico. Nané hizo un golazo, con un excelente disparo de rosca con la derecha desde el pico del área que incluso pegó en el palo antes de entrar, tras un centro de Charaf. 1-1. Minuto 46.

El decorado del partido cambiaba y el Deportivo tuvo el 1-2 con un balón que se paseó por el área y que Armengol no llegó a rematar porque la defensa lo mandó a la esquina. La recompensa a la insistencia tenía que llegar.

Los dos entrenadores movieron banquillo y Checa retiró del verde a Paco Torres para apostar por Reina. El encuentro se templó y bajaron los decibelios, aunque ninguno de los dos equipos, cada uno con sus armas, buscaba los tres puntos.

Los xerecistas ganaban metros con aire fresco sobre el verde y ponían a prueba la fortaleza defensiva del líder a balón parado, mientras que los locales comenzaban a dar por bueno el empate en un partido en el que nunca fueron superiores a un Deportivo bien plantado y con personalidad, al que le faltó una vez más acierto para definir, especialmente en el primer tiempo.

Los cinco minutos de descuento fueron tensos e intensos, ninguno de los dos contendientes quería perder el botín, pero también apretaban para intentar sumar de tres. Los locales sabían que con las tablas perdían el liderato y los azulinos que podían también perder la quinta plaza en función de los resultados. Al final, tablas que saben a poco a un Deportivo sólido y solidario.

Once que presentó el Xerez CD en El Pozuelo ante el líder Juventud Torremolinos. / Jaime Benítez/Xerez CD